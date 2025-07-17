"خلاص جبتلك الحل".. اشتري ب 5 جنيه من هذه العشبة لضبط سكر الدم من النوع الثاني.. كانت فين

الرياض - كتبت رنا صلاح - الشيح هو نبات عشبي عطري معروف منذ القدم في الطب الشعبي، وله استخدامات عديدة في التداوي، خاصة في مجال أمراض الجهاز الهضمي والطفيليات لكن في السنوات الأخيرة، بدأ الباحثون في تسليط الضوء على فوائد الشيح لمرضى السكري، لما يحتويه من مركبات طبيعية قد تساهم في ضبط مستويات السكر في الدم.

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الفوائد

من أبرز فوائد الشيح لمرضى السكري أنه يساعد في تحسين حساسية الخلايا للأنسولين، وهو أمر مهم لمرضى النوع الثاني من السكري كما تشير بعض الدراسات إلى أن مستخلصات الشيح تحتوي على مركبات مضادة للأكسدة تساعد في تقليل الإجهاد التأكسدي الذي يعاني منه مريض السكري، وهو أحد العوامل المؤثرة في مضاعفات المرض.

طريقة الاستخدام

طريقة استخدام الشيح بسيطة، حيث يُمكن غلي ملعقة صغيرة من أوراقه الجافة في كوب ماء لمدة 5-10 دقائق، ثم يُصفى ويُشرب مرة أو مرتين يوميًا، ويفضل قبل الأكل. لكن يجب التنبيه إلى أن طعمه مر، وقد لا يكون مناسبًا للجميع.

ورغم فوائده، يجب على مرضى السكري عدم الاعتماد فقط على الشيح في العلاج، بل يُستخدم كعامل مساعد إلى جانب الأدوية والنظام الغذائي الصحي وتحت إشراف الطبيب كما يجب الحذر من الإفراط في تناوله، لأنه قد يُسبب بعض الآثار الجانبية مثل اضطرابات المعدة أو تأثير على الكبد في حال الاستخدام الطويل والمفرط.

في النهاية، الشيح يعد إضافة طبيعية قد تكون مفيدة لمريض السكري، لكن أهم خطوة هي الاستشارة الطبية قبل البدء في استخدامه، لضمان الأمان والفعالية حسب كل حالة.