الرياض - كتبت رنا صلاح - في ظل ما تشهده المملكة العربية السعودية من انفتاح كبير على مستوى العلاقات الدولية والاهتمام بالجانب الإنساني والاجتماعي، تؤكد الهيئة السعودية للسياحة باستمرار على ترحيبها بزوار المملكة من كافة أنحاء العالم، سواء بغرض السياحة أو الزيارة العائلية وتدعم هذا التوجه وزارة السياحة بالتعاون الوثيق مع وزارة الداخلية ووزارة الخارجية ووزارة الحج والعمرة، لتوفير تأشيرات الزيارة ضمن إجراءات رسمية منظمة وواضحة تكاتز بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

تحذير من الجوازات السعودية .. 50 ألف ريال غرامة و6 أشهر سجن لأي مخالف لتأشيرة الزيارة

تأشيرة الزيارة العائلية هي تصريح رسمي يسمح لأقارب المواطنين والمقيمين في المملكة بدخول البلاد لفترة مؤقتة، بغرض زيارة ذويهم وتمنح هذه التأشيرة بناءً على طلب يتم تقديمه إلكترونيًا إلى وزارة الخارجية، وتُتيح الإقامة لفترات تختلف حسب نوع التأشيرة.

من يحق له التقديم على تأشيرة زيارة عائلية؟

وفق اللوائح المعتمدة من وزارة الخارجية السعودية، فإن تقديم طلب الزيارة العائلية يتاح فقط للمقيمين أو المواطنين السعوديين بشرط أن يكون الزائر من الأقارب من الدرجة الأولى، وهم:

الوالدان

الزوج أو الزوجة

الأبناء

الأخ أو الأخت (بشروط إضافية في بعض الحالات)

الشروط الأساسية للحصول على تأشيرة الزيارة العائلية

لضمان قبول الطلب والحصول على التأشيرة دون رفض أو تأخير، يجب توفر الشروط التالية:

جواز سفر ساري للزائر لمدة لا تقل عن 6 أشهر.

إقامة سارية المفعول للمقيم الذي يقدّم الطلب داخل المملكة.

أن يكون الزائر من الدرجة الأولى من القرابة.

عمر الأبناء أقل من 18 عامًا في حالة طلب زيارتهم.

عدم تقديم الطلب خلال مواسم الحج والعمرة، لأن التأشيرة لا تخوّل أداء المناسك.

سداد الرسوم المقررة بالكامل عبر القنوات الرسمية.

تقديم الطلب إلكترونيًا فقط من خلال منصة وزارة الخارجية السعودية.

المستندات المطلوبة للحصول على تأشيرة الزيارة العائلية

لضمان قبول الطلب، يجب تقديم حزمة من الأوراق الضرورية وتشمل:

نسخة من جواز سفر الزائر ساري المفعول.

نسخة من الإقامة السعودية للمقيم المتقدم بالطلب.

صورة شخصية حديثة للزائر.

بيان صلة القرابة مع توضيح العلاقة العائلية.

شهادة صحية وفحص طبي يُثبت خلو الزائر من الأمراض المعدية.

توقيع صاحب الطلب والكفيل (في حال الطلب من مقيم).

تعبئة النموذج الإلكتروني عبر منصة وزارة الخارجية.

العقوبات على من يتأخر في تجديد تأشيرة الزيارة

هنا تكمن نقطة الحسم إذ أعلنت إدارة الجوازات ووزارة الداخلية السعودية عن غرامات مالية وعقوبات قانونية صارمة في حالة تأخر تجديد التأشيرة أو عدم المغادرة بعد انتهائها.

وتم تقسيم العقوبات على النحو التالي:

المخالفة الأولى:

غرامة مالية قدرها 15,000 ريال سعودي.

قد يُمنع الزائر من الدخول مجددًا لفترة محددة.

المخالفة الثانية:

غرامة مالية تصل إلى 25,000 ريال سعودي.

السجن لمدة تصل إلى 3 أشهر.

الترحيل ومنع الدخول.

المخالفة الثالثة:

غرامة 50,000 ريال سعودي.

السجن لمدة 6 أشهر.

الترحيل النهائي من المملكة، ومنع العودة بشكل دائم.

رسوم تأشيرة الزيارة العائلية

تختلف رسوم تأشيرة الزيارة العائلية حسب مدة الإقامة المطلوبة، وجاءت على النحو التالي: