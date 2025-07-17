الرياض - كتبت رنا صلاح - يستخدم الناس أثناء الاستحمام أنواعًا مختلفة من الشامبو، لكن بعض هذه الأنواع قد تؤدي إلى تلف الشعر وتساقطه، لذلك يحرص الكثيرون على معرفة الأنواع الجيدة لاختيارها، وتجنّب الأنواع الرديئة التي تتسبب مكوناتها في تساقط الشعر.

مكونات في الشامبو ابتعد عنها.. تسبب تساقط الشعر

أظهرت الدراسات والأبحاث، وفقًا لموقع Verywell Health، أن الشامبو يحتوي عادةً على ما بين 10 إلى 30 مكونًا، تشمل مواد للتنظيف، ومكونات للعناية، ومواد كيميائية أخرى، وقد تبيّن أن بعض هذه المكونات ترتبط بتساقط الشعر.

مواد في الشامبو تسبب تساقط الشعر

وفيما يلي نستعرض أبرز المكونات التي يؤدي وجودها في الشامبو إلى تساقط الشعر وتلفه:

الكبريتات

تُعد الكبريتات من المواد الكيميائية ذات القدرة القوية على التنظيف، لكنها قد تسهم في تساقط الشعر، خصوصًا المركبات مثل كبريتات لوريل الصوديوم، إذ يمكن أن تضر بصيلات الشعر وتسبب تهيّجها، مما يؤدي إلى تلف الشعر وتكسّره، وبالتالي تساقطه.

الفورمالديهايد

رغم أن المستويات المنخفضة من الفورمالديهايد تُعد آمنة، إلا أن المستويات العالية منه تصنَّف ضمن المواد المسرطنة من الفئة الأولى بحسب تصنيف الوكالة الدولية لأبحاث السرطان. ورغم عدم وجود دراسات سريرية مباشرة تؤكد أن الفورمالديهايد يسبب تساقط الشعر، فإنه قد يؤدي إلى تهيّج فروة الرأس، مما يُمكن أن يساهم في تساقط الشعر لاحقًا.

الكيراتين

تتضمن علاجات الكيراتين في كثير من الأحيان مادة الفورمالديهايد، ما يجعلها ضارة بالشعر والصحة، كما أن الحرارة العالية المستخدمة أثناء تطبيق هذه العلاجات قد تضر الشعر وتتسبب في تساقطه وتلفه بشكل كبير.

الدايميثيكون

يُعتبر الدايميثيكون أحد أنواع السيليكون المستخدمة في منتجات العناية بالشعر، ويُساهم في منح الشعر مظهرًا ناعمًا ولامعًا، إلا أن تراكمه مع كثرة الاستخدام قد يسد مسام فروة الرأس، ويمنع وصول الرطوبة والعناصر المغذية إلى الشعر، مما يؤدي إلى تساقطه بمرور الوقت.