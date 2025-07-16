الرياض - كتبت رنا صلاح - يبحث كثيرون عن طرق طبيعية وفعالة للتخلص من الكرش دون الاعتماد على أدوية أو جراحات، خاصة مع ازدياد الوعي بأضرار الدهون المتراكمة حول منطقة البطن وتأثيرها على الصحة، ومن ضمن الوصفات الشعبية التي أثبتت فعاليتها بمرور الوقت، تأتي وصفة الحبهان المطحون التي يمكن تحضيرها في المنزل بسهولة، فيتميز هذا المكون بقدرته على تسريع حرق الدهون وتنشيط عملية الأيض، مع دوره في تحسين الهضم وطرد السموم.

“ما فيش بطن ولا كرش من النهاردة”..حبة فقط قبل النوم وفي يوم واحد تخسس البطن حتى لو كانت مدلدلة

يتم إحضار نصف ملعقة صغيرة من الحبهان المطحون

تضاف إلى كوب واحد من الماء المغلي

يُترك الخليط مغطى لمدة 5 إلى 10 دقائق حتى تختلط المكونات جيدًا

يُفضل تناوله على معدة فارغة صباحًا قبل الإفطار

فوائد الحبهان في إنقاص الوزن

يساعد على تسريع معدل الأيض مما يزيد من حرق الدهون المتراكمة

يحتوي على مضادات أكسدة قوية تساهم في تنظيف الجهاز الهضمي

يدعم صحة الجهاز الهضمي ويقلل من مشاكل الانتفاخ والإمساك

يُساهم في تقليل الشهية عند الاستمرار عليه لفترة مناسبة

نصائح إضافية لتعزيز النتائج