الرياض - كتبت رنا صلاح - في ظل الوعي المتزايد بأهمية العناية بالجسم والصحة العامة يتجه العديد من الناس إلى استخدام المنتجات الطبيعية بعيد عن المواد الكيميائية التي قد تضر بالبشرة أو تسبب له الحساسية، يعد مزيل العرق من تلك المنتجات التي من المهم اختيارها بعناية لأن الاستخدام اليومي للمواد الكيميائية القاسية قد يؤثر سلبا على صحة الجلد خصوصا في منطقة تحت الإبط الحساسة، وفي هذا السياق بات اللجوء إلى مزيلات العرق الطبيعية خيار موثوق للكثيرين لما لها من فوائد صحية وجمالية عديدة.

حولي رائحة العرق لمسك حضري مزيل عرق طبيعي يخلصك من رائحة العرق ويبيض الإبطين

فيما يلي سيتم عرض عدة وصفات يُمكن تحضيرها بسهولة في المنزل مع بيان المكونات وطريقة الاستخدام لكل منها مزيل عرق طبيعي بالفحم النشط وبيكربونات الصوديوم

المكونات:

ملعقة كبيرة من الفحم النشط (بودرة).

ملعقة كبيرة من بيكربونات الصوديوم.

ملعقتان كبيرتان من زيت جوز الهند.

بضع قطرات من زيت شجرة الشاي (اختياري).

طريقة التحضير:

يمزج الفحم النشط مع بيكربونات الصوديوم جيدا في وعاء.

يضاف زيت جوز الهند تدريجيا مع التقليب حتى تتكون عجينة متماسكة.

يضاف زيت شجرة الشاي لإضفاء خاصية مضادة للبكتيريا.

يوضع الخليط في علبة نظيفة ويستخدم بوضع كمية صغيرة على تحت الإبط مع التدليك الخفيف.

مميزات الوصفة:

الفحم النشط يمتص الروائح والشوائب.

بيكربونات الصوديوم يوازن الرقم الهيدروجيني للجلد.

زيت جوز الهند يرطب ويهدئ البشرة.

مزيل عرق طبيعي بالجل الصبار والليمون

المكونات:

2 ملعقة كبيرة من جل الصبار الطازج.

ملعقة كبيرة من عصير الليمون.

نصف ملعقة صغيرة من ماء الورد.

طريقة التحضير:

يتم خلط جل الصبار مع عصير الليمون جيدا.

يضاف ماء الورد ويخلط المزيج حتى يتجانس.

يحفظ في زجاجة محكمة الغلق ويستخدم من خلال وضع كمية صغيرة على تحت الإبط.

مميزات الوصفة:

الصبار يساعد في تهدئة البشرة ويمنحها رطوبة.

الليمون له خصائص مضادة للميكروبات ومفتحة للبشرة.

ماء الورد يضفي رائحة منعشة ويحافظ على توازن الجلد.

بات من الواضح أن مزيلات العرق الطبيعية تشكل بديل صحي وآمن لمستحضرات العناية التقليدية التي قد تحتوي على مواد كيميائية ضارة لمجرد بضع خطوات بسيطة يمكن لأي شخص إعداد مزيل عرق فعال يلبي حاجاته اليومية، مع الحفاظ على صحة البشرة وتقليل الروائح المزعجة بطريقة لطيفة ومبتكرة. ومع الاهتمام بالمكونات واختيار الأنسب منها، فإن مزيلات العرق الطبيعية تمثل خيار ملائم يمزج بين الفعالية والرفق بالبشرة.

إن تبني هذا النوع من المنتجات يعكس وعي متكامل في مجال العناية الشخصية والاهتمام بالصحة العامة وهو ما ينسجم مع الاتجاهات الحديثة نحو العودة إلى الطبيعة والابتعاد عن المكونات الاصطناعية قدر الإمكان.