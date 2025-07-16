«عجوز هندي قالي عليها»… مكون طبيعي مذهل لعلاج تجاعيد البشرة ومكافحة علامات الشيخوخة 

الرياض - كتبت رنا صلاح - تعد عشبة المرة من المواد الطبيعية العطرية المعروفة منذ قرون، والتي لا تزال تحتفظ بمكانتها في البيوت العربية، خصوصاً في وصفات العناية بالبشرة والجسم. ويتم استخراج هذه المادة الصمغية الزيتية من خلال تجريح ساق شجرة المر.

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ويتميز نبات المرة بلونه البني الشفاف وطعمه اللاذع، وتتنوع أنواعه ما بين “المر الحجازي” و”المر الإفريقي”، حيث يستخدم في وصفات التجميل والعلاجات المنزلية بفضل فوائده الصحية المتعددة وتساهم المرة في علاج مشكلات البشرة، حيث تساعد على شد الجلد، تطهيره، وتفتيح لونه، كما تعمل على إزالة حب الشباب والتشققات الجلدية.

فوائد عشبة المرة

من أبرز فوائد عشبة المرة أنها تساهم بشكل فعّال في محاربة علامات الشيخوخة، وذلك لاحتوائها على مضادات الأكسدة التي تحمي البشرة من التلف، وتقلل من ظهور التجاعيد والخطوط الدقيقة وقد أصبحت المرة خيارًا مفضلًا لدى كثير من النساء الراغبات في الحفاظ على شباب البشرة بطرق طبيعية وآمنة.

ويستخدم سيروم المرة كمستحضر طبيعي للعناية بالبشرة، ويتم تحضيره عبر غلي كمية مركزة من المرة، ثم مزجها بربع ملعقة من زيت اللوز، واستخدامه يوميًا صباحًا ومساءً كما يمكن تحضير ماء المرة لتنظيف البشرة والتخلص من حب الشباب، من خلال غليها وتركها تبرد، ثم وضعها في زجاجة نظيفة، وتطبيقها بقطنة على أماكن الحبوب.

وتنصح خبيرات التجميل بالحرص على استخدام المرة بانتظام للحصول على أفضل النتائج، مؤكدين أن خصائصها المطهرة والمضادة للالتهاب تجعلها عنصرًا طبيعيًا مثاليًا للعناية بالبشرة، خاصةً في ظل الإقبال المتزايد على البدائل الطبيعية لمستحضرات التجميل الكيميائية.