الرياض - كتبت رنا صلاح - فى زمن باتت فيه المنتجات التجارية مليئة بالمواد الكيميائية والمركبات الصناعية، فقد تتجه الكثير من النساء إلى البدائل الطبيعية التى هى تقدم نتائج مذهلة دون آثار جانبية، ومن بين هذه البدائل، تبرز وصفة الموز وزيت الزيتون كخيار بسيط وأيضاً فعّال يجمع بين التغذية العميقة والترطيب الفورى، فهذه الخلطة هى لا تحتاج إلى مكونات مكلفة أو وقت طويل، لكنها تمنح الشعر والبشرة إشراقة طبيعية تستحق التجربة.

«لو ست لازم تعرفي »..وصفة زيت الزيتون والموز حلم كل ست داخل البيوت.. حلمك هيتحقق والنتيجة مبهرة!!

أولاً: لتحضير هذه الخلطة، قومى فىالبداية بهرس موزة ناضجة حتى تحصلى على قوام ناعم، ثم أضيفى ملعقة كبيرة من زيت الزيتون عليها وأمزجى جيدًا حتى يتكون خليط متجانس.

ثانيا: بعد ذلك، من الممكن أن تقومى بتوزيع المزيج على شعرك من الجذور حتى الأطراف وتتركيه لمدة نصف ساعة، ثم قومى بغسله بماء فاتر.

•• وللإستفادة منه كقناع للبشرة، قومى بتطبيقه برفق على الوجه ثم أتركيه لمدة 15 دقيقة تقريباً قبل غسله بالماء الدافئ.

فوائد مزدوجة لبشرتك وشعرك