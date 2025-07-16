«شعرك هيعدي ركبتك في العيد!!»… عشبة ربانية موجودة في كل بيت تطول وتكثف الشعر من الاستخدام الاول!!

الرياض - كتبت رنا صلاح - في ظل تزايد استخدام المنتجات الكيميائية في العناية بالشعر، تواجه الكثير من النساء أضرارًا جسيمة على المدى الطويل، مثل تقصف الأطراف، وتساقط الشعر، وجفاف الفروة، وهذا ما يدفعنا اليوم للحديث عن الحلول الطبيعية الآمنة، التي لا تضر بصحة الشعر بل تغذيه وتحافظ على قوته، ومن بين هذه الحلول، يبرز ماسك السدر كخيار فعال وسهل التحضير في المنزل، حيث يعد مكونًا طبيعيًا غنيًا بالفوائد الصحية التي تعزز نمو الشعر وتزيد كثافته وتعيد إليه الحيوية.

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تسعى كثير من الفتيات للحصول على شعر ناعم وطويل وكثيف في وقت قصير، وماسك السدر يحقق هذه النتائج بفضل مكوناته الطبيعية. يتكون هذا الماسك من:

كوب من الزبادي

كوب من الماء الفاتر

ملعقتان كبيرتان من بودرة السدر

ملعقتان من زيت الزيتون

ملعقتان من زيت جوز الهند

هذه المكونات تساهم في تقوية بصيلات الشعر، وترطيب فروة الرأس، وزيادة لمعان الشعر ونعومته، الزبادي يغذي الشعر بالبروتينات، والسدر ينظف الفروة بعمق، والزيوت الطبيعية تضيف التغذية واللمعان، مما يمنح الشعر مظهرًا صحيًا دون الحاجة لأي مواد كيميائية ضارة.

طريقة التحضير والاستخدام المثالي

لتحضير الماسك:

ابدئي بوضع بودرة السدر في وعاء عميق.

أضيفي الماء الفاتر تدريجيًا مع التقليب حتى يتحول الخليط إلى قوام كريمي.

ضعي الزبادي وقلبي حتى تمتزج المكونات جيدًا.

أضيفي زيت الزيتون وزيت جوز الهند، وامزجي حتى يصبح القوام متماسكًا وسهل التوزيع.

ضعي الماسك على فروة الرأس فقط، مع تجنب أطراف الشعر لتفادي التقصف.

اتركيه لمدة ساعتين، ثم اغسلي الشعر جيدًا بالماء الفاتر.

هذا الماسك يعمل على تنشيط الدورة الدموية في فروة الرأس، مما يسرع من نمو الشعر ويمنحه كثافة ولمعانًا طبيعيًا، دون اللجوء للمواد التجارية المليئة بالمركبات الضارة.