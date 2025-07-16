“كنز لا يقدر بملاييين″.. عشبة ربانية لها قدرة على علاج 40 مرض وتعالج السكر وتقوي الذاكرة وتحميك

الرياض - كتبت رنا صلاح - أعلن فريق من العلماء في الولايات المتحدة والهند عن نتائج دراسة حديثة توصلوا فيها إلى أن مركبًا طبيعيًا يعرف باسم الفينشول، الموجود في أوراق نبات الريحان، قد يساهم في الحد من تطور مرض ألزهايمر.

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وأوضح الباحثون أن هذا المركب يتواجد بشكل طبيعي في أوراق الريحان، وهو المسؤول عن رائحته العطرية المميزة وقد أظهرت نتائج الدراسة أن الفينشول يساعد في تقليل السمية العصبية في الدماغ، ويمنع تراكم مركبات بيتا أميلويد التي تعد من العوامل الرئيسية المرتبطة بتدهور الذاكرة في مرضى ألزهايمر.

اعتمدت الدراسة على تحليل ما يزيد عن 144 ألف مركب طبيعي، إلا أن الفينشول تميز بقدرته العالية على تحفيز مستقبل معين في الدماغ، يساعد بدوره على منع التراكم السام للبروتينات المرتبطة بالمرض، ويرى الباحثون أن التأثير العلاجي لهذا المركب لا يقتصر على الدماغ فقط، بل يرتبط كذلك بـ ميكروبيوم الأمعاء، ما يعزز صحة الدماغ من خلال التوازن البكتيري في الجهاز الهضمي.

الريحان يساعد في الوقاية من ألزهايمر

وأشارت الدراسة إلى أن هذا الاكتشاف قد يكون تمهيدًا لتطوير علاجات طبيعية آمنة يمكن استخدامها للوقاية أو الحد من تطور ألزهايمر، خصوصًا في المراحل المبكرة من الإصابة، حيث يكون التدخل العلاجي أكثر فعالية.

وفي سياق متصل، كان فريق بحثي بريطاني قد طور مؤخرًا اختبارًا يعرف بـ “Fastball”، يعتمد على قياس النشاط الكهربائي للدماغ بطريقة غير تداخلية، ما يتيح اكتشاف المرض في مراحله الأولى بسهولة ودقة، ما يدعم جهود الكشف المبكر والعلاج قبل فوات الأوان.