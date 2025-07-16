الرياض - كتبت رنا صلاح - مع تزايد الوعي حول أهمية العناية بالبشرة بعيدًا عن المواد الكيميائية والمكياج الثقيل، بقى كتير من البنات بيدوروا على طرق طبيعية تبرز جمالهم الحقيقي، مش بس علشان يحافظوا على نضارة بشرتهم، لكن كمان لأن البشرة الصحية بقت رمز للعناية بالنفس والثقة، والحقيقة إن الوصول لبشرة مشرقة مش محتاج تعقيد، لكن محتاج خطوات بسيطة يومية وعادات صحّية، ومع شوية وصفات طبيعية، هتلاحظي فرق حقيقي من أول أسبوع.

سر جمال بشرة الخليجيات اتكشف!!.. جربيه وشوفي الفرق بنفسك!!

1. تنظيف البشرة مرتين في اليوم

ابدئي يومك وانهيه بغسول خفيف يناسب نوع بشرتك، الخطوة دي بتزيل الشوائب وتحافظ على نعومة وإشراقة وشك.

2. الترطيب والحماية من الشمس

استخدمي مرطب خفيف صباحًا ومساءً، ومعاه واقي شمس لحماية بشرتك من التصبغات والتجاعيد المبكرة.

3. العناية بالحواجب بشكل طبيعي

نظفي الحاجبين بلطف بدون تغيير شكلهم الطبيعي، الحاجب الطبيعي بيبرز ملامحك بشكل أنيق وبسيط.

4. بديل الماسكارا: الفازلين!

لمعة الرموش بشكل طبيعي؟ نقطة فازلين على الرموش هتديكي اللوك ده من غير ضرر أو تساقط.

5. شرب الميّة بانتظام

اشربي 8 أكواب ميّة يوميًا، وابدئي الصبح بكوب ميّة دافية فيها عصرة ليمون لتنقية الجسم والبشرة.

6. النوم الكافي سر الإشراقة

نوم 7–8 ساعات يوميًا بيخلّي بشرتك تتجدد وتبان مرتاحة من غير مجهود.

وصفات طبيعية لنضارة فورية