الرياض - كتبت رنا صلاح - تعتبر الكزبرة هى عشبة عطرية تتميز برائحتها القوية وتحتوى بذورها المجففة على زيت عطرى يستخدم كمنكه ودواء كما أن البذور نفسها تستخدم كتوابل تشبه الكمون والكراوية وهى تُضاف إلى العديد من الأطعمة لما لها من فوائد صحية عديدة

عشبة سماوية في كل مطبخ تهزم الحصوات، تضبط السكر التراكمي، وتنقي الكبد والكلى

تعتبر الكزبرة من النباتات العشبية التى هى تساعد فى تنقية الجسم من السموم حيث أنها تعمل على تنظيف الكبد من الدهون وتعزز وظائف الكلى وتمنع تكون الحصوات الكلوية كما أنها تحافظ على المستوى المعتدل للسكر فى الدم.

فوائد الكزبرة الصحية

تحتوى الكزبرة على معادن تساعد فى تخليص الجسم من السموم حيث أنها تقوم بجذب المعادن الثقيلة من مجرى الدم وتنقية الأعضاء الداخلية والأنسجة مما قد يعزز الصحة العامة ويقى الجسم من الأمراض

•• طرق تناول الكزبرة لتحقيق أقصى فائدة

أولاً: مياه الكزبرة:

فإنه يتم غلى حزمة من الكزبرة الطازجة فى كوبين من الماء لمدة 15 دقيقة تقريباً ثم يتم تصفيتها وتخزينها فى زجاجة لشربها باردة على مدار اليوم مع تكرار هذه العملية لعدة أيام مما قد يعزز صحة الكلى.

ثانيا: حساء الكزبرة والليمون:

فإنه من الممكن تحضير حساء صحى عبر غلى حزمة من الكزبرة الطازجة فى كوب من الماء لمدة 15 دقيقة تقريباً ثم خلط هذه المكونات جيدًا بعد إضافة كريمة الطهى والملح والفلفل والليمون كما أنه من الممكن إضافة القليل من النشا للحصول على قوام أكثر سماكة ويفضل تناوله ساخنًا للإستفادة القصوى من فوائده