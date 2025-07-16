تالرياض - كتبت رنا صلاح - عمل الكلى في صمت دون أن تصدر إنذارًا مباشرًا عند حدوث مشكلة، لكن أجسامنا قد ترسل إشارات خفية تشير إلى وجود خلل في وظائفها.

خلي بالك كليتك ممكن تكون في خطر..علامات بسيطة ممكن تنقذك قبل فوات الأوان!

بحسب ما أوضحته تقارير طبية من Cleveland Clinic وMayo Clinic، فهناك أعراض تستدعي فورًا التوجه للطبيب وإجراء تحليل وظائف الكلى.. أبرز هذه العلامات تشمل:

أبرز العلامات التي قد تشير إلى خطر على الكلى:

1. تورم في القدمين أو الوجه:



خلل وظائف الكلى قد يسبب احتباس السوائل في الجسم، ما يؤدي إلى تورم واضح في الأطراف السفلية أو الوجه.

2. تغيرات في البول:



إذا لاحظت تغيرًا في لون البول (أصبح داكنًا) أو أصبح رغويًا، أو لاحظت انخفاضًا في كميته بشكل غير معتاد فقد يكون ذلك دلالة على تراجع كفاءة الكلى.

3. إرهاق مزمن وشعور دائم بالضعف:



تراكم السموم في الجسم نتيجة عدم قدرة الكلى على تصفيتها بشكل جيد قد يؤدي لشعور مستمر بالتعب وانخفاض التركيز والطاقة.

4. ارتفاع ضغط الدم بدون سبب واضح:



الكلى تلعب دورًا كبيرًا في تنظيم ضغط الدم، لذا أي خلل فيها قد يسبب ارتفاعًا مفاجئًا في الضغط.

5. فقدان الشهية وغثيان متكرر:



عندما تتراكم الفضلات في الدم، تبدأ في التأثير على الجهاز الهضمي مسببة فقدان الشهية والشعور بالغثيان المستمر.

6. آلام أسفل الظهر أو الجانبين:



بعض أمراض الكلى قد تؤدي إلى شعور بالألم أو انزعاج في منطقة الخاصرتين أو أسفل الظهر.

7. حكة شديدة ومستمرة في الجلد:



تراكم الفضلات داخل الجسم قد ينعكس على الجلد مسببًا حكة مزعجة لا ترتبط بأمراض جلدية واضحة.

متى تذهب للطبيب؟

إذا لاحظت ظهور واحدة أو أكثر من هذه العلامات، خاصة إذا كنت تعاني من أمراض مزمنة مثل السكري أو ارتفاع ضغط الدم، فمن المهم عدم تجاهلها.

الفحوصات التي يجب إجراؤها تشمل: