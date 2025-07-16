الرياض - كتبت رنا صلاح - بين رفوف المطبخ توجد أعشاب نستخدمها للتوابل والنكهة دون أن ندرك أن بعضها يحمل قدرات خارقة في حرق الدهون وتنظيف الجسم من السموم ومن أبرز هذه الأعشاب ورق الغار الذي لا يعلم كثيرون أن مشروبه الساخن قد يكون السر في التخلص من الكرش ودهون البطن في وقت قياسي.

عشبة نزلت من السماء..استخدموها بهذه الطريقة لمدة 3 أيام فقط وقولوا وداعًا للكرش ودهون البطن

أوراق الغار تحتوي على مركبات قوية مثل السينول وحمض الكافيين والزيوت الطيارة التي تعمل كمحفز طبيعي لعمليات الأيض كما يساعد مشروب ورق الغار على تسريع عملية الهضم وتحفيز الكبد على إفراز العصارات الصفراوية التي تفتت الدهون خاصة تلك المتراكمة في منطقة البطن. [2024 04 02 1712049805 1280x720 1]

تنظيم مستوى السكر وخفض الكورتيزول يمنع تخزين الدهون

أحد الأسباب الرئيسية لتراكم الدهون في البطن هو ارتفاع هرمون التوتر الكورتيزول وارتفاع السكر في الدم وهنا يتدخل ورق الغار ليقوم بتنظيم هذه المستويات في الجسم مما يمنع تراكم الدهون ويساعد على استعادة التوازن الهرموني الذي يدعم خسارة الوزن من الجذور وليس بشكل مؤقت.

طريقة استخدام ورق الغار للتخلص من الكرش خلال 3 أيام فقط

لتحقيق أفضل نتيجة ينصح بتحضير مشروب الغار يوميا على النحو التالي

يغلى كوبان من الماء مع خمس أوراق غار وعود قرفة صغيرة لمدة سبع دقائق

يصفى المشروب ويشرب كوب صباحا على معدة فارغة وكوب قبل النوم مباشرة

تكرر الطريقة يوميا لمدة ثلاثة أيام ويمكن ملاحظة فرق واضح في حجم البطن والشعور بالخفة والنشاط

فوائد إضافية مذهلة لمشروب الغار بجانب حرق الدهون

لا يقتصر دور الغار على خسارة الوزن فقط بل يمتد إلى تحسين صحة الجهاز الهضمي وطرد الغازات وتنظيم حركة الأمعاء كما يساعد على تقوية المناعة وتصفية الجسم من السموم بفضل خصائصه المضادة للبكتيريا والفيروسات وهو مفيد أيضا في تقليل احتباس السوائل الذي يسبب انتفاخ البطن.

تحذير وتنبيه قبل الاستخدام

ينبغي استخدام ورق الغار بكميات معتدلة وعدم تجاوز الجرعة اليومية الموصى بها كما يفضل عدم تناوله من قبل النساء الحوامل أو الأشخاص الذين يعانون من مشاكل مزمنة في الكلى أو الكبد إلا بعد استشارة الطبيب.

في الختام

مشروب ورق الغار ليس مجرد وصفة بل هو هدية ربانية موجودة في كل بيت تساعدك على فقدان دهون البطن بسرعة وأمان فقط التزم بالاستخدام الصحيح لمدة ثلاثة أيام وستشعر بالفرق قل وداعا للكرش واستعد خفة جسمك ونشاطك من جديد.