الرياض - كتبت رنا صلاح - تعد المواد الكيميائية من أكثر العوامل التي تضر بالبشرة على المدى الطويل، حيث تؤدي إلى تلف الخلايا وظهور علامات الشيخوخة المبكرة، إلى جانب تحفيز الالتهابات وتهيج الجلد، لذلك يتجه الكثيرون اليوم نحو البدائل الطبيعية للعناية بالبشرة، والتي تقدم فوائد جمالية دون آثار جانبية، ومن بين هذه البدائل الفعالة، تبرز عشبة الرجلة كخيار مذهل بفضل احتوائها على مضادات الأكسدة والإنزيمات المغذية، وعند دمجها مع مكونات طبيعية أخرى مثل الكركم وماء الورد، يمكن الحصول على ماسك فعال يمنح البشرة إشراقة صحية ويعالج مشكلاتها بشكل طبيعي وآمن.

“إزاي عايشين كل ده ومكناش نعرفها!”.. عشبة رهيبة من عالم تاني.. نبات جبار جنب البيت هيخليك في أفضل أحوالك

يتميز ماسك الرجلة والكركم بقدرته على تفتيح البشرة ومحاربة التجاعيد بفضل تركيبة فريدة من العناصر الطبيعية، لتحضير هذا الماسك نحتاج إلى:

ملعقة من مسحوق الرجلة المطحون

ملعقة من مسحوق الكركم

ملعقتان كبيرتان من ماء الورد

ملعقة من زيت جوز الهند

ملعقة من عصير الليمون

ولتحضيره بشكل صحيح يجب اتباع الخطوات التالية:

إحضار وعاء مناسب لخلط المكونات.

إضافة مسحوق الرجلة ومسحوق الكركم إلى الوعاء.

إضافة عصير الليمون وزيت جوز الهند والتقليب جيدًا.

إضافة ماء الورد تدريجيًا مع التحريك المستمر.

الاستمرار في التقليب حتى يتكون خليط ناعم ومتجانس.

طريقة الاستخدام والفوائد المذهلة للبشرة

للاستفادة الكاملة من الماسك:

ينصح بتنظيف الوجه جيدًا قبل الاستخدام.

ثم توزيع الماسك على الوجه بشكل متساوي.

تركه لمدة 30 دقيقة حتى تمتصه البشرة.

غسل الوجه بالماء الفاتر لإزالة الماسك بالكامل.

ويتميز هذا الماسك الطبيعي بعدة فوائد، منها:

تفتيح لون البشرة ومنحها إشراقة واضحة.

إزالة الندبات وتوحيد اللون.

محاربة التجاعيد والخطوط الرفيعة.

ترطيب عميق بفضل زيت جوز الهند.

تهدئة التهيج وتقليل الالتهابات بفضل الكركم والرجلة.

عشبة الرجلة ليست مجرد نبات ينمو بجوار البيت، بل هي كنز طبيعي يساهم في حماية البشرة من أضرار المواد الكيميائية ويحسن مظهرها بشكل ملحوظ.