الرياض - كتبت رنا صلاح - أعلنت وزارة الصحة المصرية تفاصيل مهمة حول مرض الجذام، وهو مرض بكتيري معدٍ ينتقل بين الأشخاص عبر رذاذ الفم أو الاحتكاك المباشر مع مريض غير متلقى للعلاج.

مرض الجذام.. تعرف على أعراضه وأنواعه وطرق الوقاية والعلاج من وزارة الصحة

وأكدت الوزارة أن الجذام يصيب الجلد والأعصاب الطرفية وأجزاء أخرى مثل الغشاء المخاطي للجهاز التنفسي العلوي والعين، مما يؤدي إلى ظهور طفح جلدي وتقرحات وضعف في العضلات.

تظهر أعراض المرض بعد فترة حضانة قد تمتد من 6 أشهر إلى 20 سنة، وغالبًا ما تتركز الإصابة في المناطق الباردة من الجسم مثل الأنف، العيون، شحمة الأذن، اليدين، القدمين، والخصيتين.

وتشمل الأعراض الشائعة شعورًا بالتنميل، فقدان الإحساس بالألم والحرارة، ضعف العضلات، جفاف العين، تقرحات جلدية، وتشوهات في الوجه قد تصل لفقدان الأصابع وتساقط الشعر.

ويصنف مرض الجذام إلى ثلاثة أنواع رئيسية:

الجذام السلي: أقل حدة من حيث الأعراض وانتشاره، مع استجابة مناعية جيدة، وعادة ما يظهر كبقعة جلدية واحدة.

الجذام الورمي: النوع الأخطر، حيث تكون الأعراض شديدة، تنتشر التقرحات والورم في الجسم، وقد يؤثر على الكلى والأعضاء التناسلية، ويصاحبه تساقط الشعر.

الجذام الحدي: يجمع بين أعراض النوعين السابقين.

وأكدت وزارة الصحة المصرية على توافر عيادات جلدية متخصصة في جميع المحافظات، تقدم العلاج اللازم للمصابين بالجذام، مع توجيه نصائح للوقاية من العدوى عبر تجنب الاحتكاك المباشر مع المرضى غير المعالجين.