الرياض - كتبت رنا صلاح - في ظل ارتفاع أسعار مستحضرات العناية بالبشرة، أصبح من الضروري البحث عن بدائل طبيعية وآمنة تمنح البشرة النضارة والتغذية المطلوبة دون التعرض للمواد الكيميائية، ومن بين أهم المنتجات التي أصبحت جزءًا أساسيًا من روتين العناية بالبشرة هو السيروم، الذي يُعرف بتركيز مكوناته الفعّالة وقدرته العالية على التغلغل داخل طبقات الجلد في هذا المقال، نُقدم لكِ طريقة عمل سيروم طبيعي للبشرة بمكونات بسيطة ومتوفرة في كل منزل، لتحصلي على بشرة مشرقة، ناعمة وخالية من العيوب، دون الحاجة لشراء منتجات باهظة الثمن.

"أقوى من 1000 سيــروم".. سيــدة عراقـية تـكشـف سر من جدتها بيخلي وشك لامـــع ويشيل البقع والتجاعيد

السيروم هو مستحضر خفيف القوام غني بالعناصر المركزة، يستخدم بعد تنظيف البشرة وقبل وضع الكريم المرطب، يُساعد في معالجة مشاكل محددة مثل الجفاف، التصبغات، التجاعيد، وحب الشباب، ويمنح البشرة إشراقة فورية.

سيروم طبيعي مغذٍ ومرطب للبشرة

المكونات:

ملعقة صغيرة من زيت اللوز الحلو.

ملعقة صغيرة من زيت الجوجوبا أو زيت الأرغان (اختياري).

4 قطرات من زيت فيتامين E.

ملعقة صغيرة من جل الصبار (الألوفيرا).

3 قطرات من زيت اللافندر أو زيت الورد العطري.

طريقة التحضير:

في عبوة زجاجية نظيفة ومعقّمة، ضعي جل الصبار كقاعدة للسيروم.

أضيفي زيت اللوز الحلو وزيت الجوجوبا (أو الأرغان).

أضيفي زيت فيتامين E، وهو مضاد قوي للأكسدة ويساعد على تجديد خلايا البشرة.

أخيرًا، أضيفي الزيت العطري المفضل لديكِ (اللافندر لتهدئة البشرة أو الورد للتفتيح والنضارة).

اخلطي المكونات جيدًا، واحتفظي بالعبوة في مكان بارد وجاف، أو داخل الثلاجة.

طريقة الاستخدام:

اغسلي وجهك جيدًا بالغسول المناسب لنوع بشرتك، ثم جففيه بلطف.

ضعي من 3 إلى 5 قطرات من السيروم على الوجه، وابدئي بتدليكه بلطف بأطراف الأصابع بحركات دائرية صاعدة.

استخدميه مرة واحدة يوميًا، ويفضّل أن يكون ذلك في الليل قبل النوم.

يمكنكِ استخدام السيروم بمفرده أو قبل الكريم الليلي.

فوائد هذا السيروم الطبيعي: