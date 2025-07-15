الرياض - كتبت رنا صلاح - يفضل العديد من الناس اتباع نظام غذائي متوازن لكن إلى جانب ذلك هناك بعض المشروبات الطبيعية التي تساعد بشكل فعال في تنظيف القولون وتخليص الجسم من السموم وقد كشف موقع Medicinenet عن مجموعة من هذه المشروبات التي يمكنك إدخالها إلى روتينك اليومي لتشعر بتحسن ملحوظ في الهضم والطاقة العامة.

«قاهر البراز المتحجر».. شابة أردنية تكشف عن مشروب جبار يطهر القولون من الفضلات ويصنع المعجزات

يعد شرب الماء بكميات كافية يومياً من أسهل وأفضل الطرق لتنظيف الجهاز الهضمي فالماء يساعد في تحسين عملية الهضم، ويسهم في طرد السموم المتراكمة داخل القولون والأمعاء، ويمنع الإمساك ويعزز ترطيب الجسم بشكل عام.

7 طرق لــ تنظيف القولون في يوم واحد.. تطهير القولون من الفضلات السامة بطريقة طبيعية!! كوب واحد مفعولة زي السحر

مشروب الليمون والعسل على الريق

اخلط ملعقة صغيرة من العسل مع عصير نصف ليمونة ورشة ملح في كوب من الماء الدافئ، وتناوله صباحًا على معدة فارغة فهذا المشروب غني بفيتامين C ومضادات الأكسدة، ويساعد في تنظيف القولون من السموم وتحسين حركة الأمعاء، بالإضافة إلى كونه علاجًا فعالاً لمشاكل الجهاز الهضمي كالإمساك والإسهال.

مشروبات الأعشاب

يجب تناول الأعشاب مثل النعناع، البابونج، واليانسون، حيث تحتوي على مضادات أكسدة طبيعية ومادة السيلينيوم التي تلعب دورًا مهمًا في تعزيز صحة الجهاز الهضمي وتطهير الأمعاء من الفضلات والسموم.

المشروبات الغنية بالألياف

تناول عصائر تحتوي على ألياف طبيعية، مثل عصير البنجر، يساهم في ترطيب الجسم وتعزيز عمل الأمعاء كما تساعد الألياف في تسهيل حركة القولون وتقليل فرص الإصابة بالإمساك، وتدعم نمو البكتيريا المفيدة في الجهاز الهضمي.