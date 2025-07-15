الرياض - كتبت رنا صلاح - في عالم العناية بالشعر، تبحث الكثير من النساء عن حلول طبيعية وآمنة تُغنيهن عن المنتجات الكيميائية التي قد تضر بالشعر على المدى الطويل ومن بين المكونات التي أثبتت فعاليتها العالية يبرز القرنفل، بفضل خصائصه الفريدة التي تعزز نمو الشعر وتقويه وتمنحه لمعانًا طبيعيًا إليكِ 3 وصفات منزلية سهلة باستخدام القرنفل، تمنحكِ النعومة والكثافة والطول المطلوب دون عناء:

شعرك هيبقى زي الهنود.. استخدمي القرنفل بهذه الطريقة وستحصلي على شعر ناعم وطويل من أول استخدام.. جربيها

فوائد: ترطيب فائق، تقوية بصيلات الشعر، تنشيط الدورة الدموية لفروة الرأس.

الطريقة: