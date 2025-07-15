الرياض - كتبت رنا صلاح - أعلنت الطبيعة عن مشروب طبيعي مذهل يُدعى مغلي أوراق التين وهو من الكنوز الصحية التي ظلت مهملة لسنوات رغم توفرها في البيوت أو الحدائق الريفية يتميز هذا المشروب العشبي بفوائد كبيرة للجسم عند تناوله بشكل منتظم، خصوصًا قبل النوم، وفق ما أكدته أحدث الدراسات العلمية التي أُجريت مؤخرًا في عدد من الجامعات المتخصصة في الطب النباتي والتغذية العلاجية.

«النتيجة هتخليك تشربه كل يوم!».. مغلي أوراق التين قبل النوم هيفاجئ جسمك في أسبوع فقط.. الدراسات العلمية تؤكد

مغلي أوراق التين يُعد خيارًا صحيًا يجمع بين الطعم المقبول والفوائد العلاجية تحتوي أوراق التين على مركبات فعالة مثل الفلافونويدات ومضادات الأكسدة التي تساهم في تقليل مستويات السكر في الدم بطريقة طبيعية، ما يجعله مشروبًا واعدًا لمرضى السكري أو لمن يعانون من ارتفاع في الجلوكوز كما يعمل على تحسين حساسية الأنسولين في الجسم بعد 7 أيام فقط من الاستخدام المتواصل.

فيما يتعلق بالجهاز الهضمي

من أول فنجان، يبدأ مغلي أوراق التين في تحفيز حركة الأمعاء، والتخلص من الفضلات العالقة، وعلاج الإمساك المزمن بشكل نهائي كذلك، يساعد على تنظيف القولون وتخفيف الانتفاخات والغازات، مما يُعيد النشاط للجسم ويُحسن جودة النوم بشكل ملحوظ.

فوائد أخرى مذهلة

أشارت الدراسات إلى أن مغلي أوراق التين يُساعد أيضًا في خفض ضغط الدم، وتحسين وظائف الكبد، وتقوية العظام بفضل غناه بالكالسيوم والمغنيسيوم كما أنه يُساهم في تقليل الالتهابات الداخلية، ويمنح الجسم راحة واستقرارًا على المدى الطويل.