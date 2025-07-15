«معجزة نزلت من السماء»... عشبة موجودة في كل بيت هترجع شبابك حتى لو عمرك فوق ال70 | جربيها بنفسك وادعيلي

الرياض - كتبت رنا صلاح - تبرز بذور الكتان كواحدة من أكثر العناصر التي يشيد بها خبراء التغذية والتجميل لدورها المذهل في تجديد خلايا الجلد ومكافحة مظاهر التقدم في السن ما يميز هذه البذور ليس فقط غناها بمضادات الأكسدة، بل أيضًا احتواؤها على أحماض أوميغا 3 والألياف التي تعمل بشكل متكامل على دعم الصحة العامة والجمالية في آنٍ واحد.

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يعود الفضل في تأثير بذور الكتان إلى قدرتها على تحفيز إنتاج الكولاجين، العنصر الحيوي المسؤول عن مرونة البشرة وشبابها، فضلاً عن مساهمتها في تحسين الهضم وطرد السموم من الجسم، مما ينعكس بشكل مباشر على صفاء الجلد ونضارته لهذا، لم تعد هذه البذور مكونًا ثانويًا في المطبخ، بل أصبحت جزءًا أساسياً في روتين العناية بالبشرة لدى الكثيرين.

وصفة طبيعية لاستعادة نضارة البشرة

لتحضير قناع منزلي يساعد على تجديد البشرة وشدها، يمكن استخدام المكونات التالية: ملعقة كبيرة من بذور الكتان المطحونة، ملعقة صغيرة من عصير الليمون، نصف ملعقة من النشا، وملعقة صغيرة من جل الصبار، ثم تخلط المكونات حتى يتكون مزيج متجانس، يوضع على الوجه لمدة ساعة حتى يجف بالكامل، ثم يفرك برفق لإزالة الخلايا الميتة، ويشطف بعدها بالماء البارد، مع ترطيب البشرة بزيت بذور الكتان لمزيد من النعومة والإشراق.

طريقة التحضير

لمن لا يملكون وقتًا كافيًا لتحضير الأقنعة المعقدة، يمكن غلي ملعقتين من بذور الكتان في ثلاثة أكواب من الماء حتى يصبح القوام هلاميًا، ثم يصفى ويُخزن في وعاء زجاجي محكم ويستخدم هذا الجل كقناع يوضع على البشرة لمدة 15 دقيقة قبل غسله بالماء الفاتر، وهو حل سريع وفعال لمن يسعون إلى نتائج ملموسة خلال وقت قصير.

فوائد مذهلة تدعم صحة البشرة وجمالها

يساهم استخدام ماسك بذور الكتان بانتظام في توحيد لون البشرة والتخلص من التصبغات والبقع الداكنة، كما يرطبها بعمق ويقلل من مظاهر الجفاف ويعرف عن هذه البذور دورها في شد الجلد والحد من الترهلات، مما يمنح البشرة مظهرًا مشدودًا وأكثر شبابًا وبفضل خصائصها المطهرة، تعمل أيضًا على تنظيف المسام والتقليل من الإفرازات الدهنية، إلى جانب الوقاية من الالتهابات الجلدية.