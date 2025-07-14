الرياض - كتبت رنا صلاح - لم يعد الشاي باللبن مجرد مشروب شائع على موائد الإفطار أو جلسات المساء الهادئة، بل أصبح يتمتع بمكانة متقدمة ضمن قائمة المشروبات المفيدة صحيًا، بعدما كشفت دراسات حديثة وآراء خبراء في الطب البديل عن فوائد متعددة يجمعها هذا المشروب البسيط.

مفعوله سحري.. مكون طبيعي يضاف على كوب الشاي يقضي على الانتفاخ والغازات في دقيقة

أكدت سلمى الحافظ، خبيرة الطب البديل، أن شرب كوب واحد يوميًا من الشاي باللبن يمكن أن يقدم للجسم مجموعة من الفوائد الصحية بفضل احتوائه على مضادات الأكسدة من الشاي، والعناصر الغذائية المهمة في اللبن، مشيرة إلى أن هذا المزيج له تأثير مباشر على الصحة العامة.

وقد جاءت أبرز فوائد الشاي باللبن على هذا النحو:

تحسين الهضم: يقلل من الانتفاخ ويهدئ المعدة، بفضل مضادات الأكسدة التي تدعم كفاءة الجهاز الهضمي.

زيادة النشاط: يمنح الكافيين دفعة ذهنية، بينما يوفر اللبن طاقة مستدامة.

تقوية العظام: يحتوي على الكالسيوم وفيتامين D، مما يساهم في الوقاية من هشاشة العظام.

تعزيز المناعة: يجمع بين خصائص الشاي المضادة للأكسدة والبروبيوتيك الموجود في اللبن.

تنقية البشرة: يساعد في منح البشرة نضارة طبيعية بفضل محتواه من الفيتامينات.

دعم القلب: يقلل من الكوليسترول الضار ويحسن الدورة الدموية، ويساعد على ضبط ضغط الدم.

تحسين الحالة النفسية: يعزز المزاج والتركيز بفضل الكافيين، ويزيد من إنتاج السيروتونين المسؤول عن الشعور بالسعادة.

هل يساعد الشاي باللبن في التخسيس؟

تُشير أبحاث حديثة إلى إمكانية إدخال الشاي باللبن ضمن أنظمة فقدان الوزن، حيث يساهم في رفع معدل الأيض بسبب الكافيين، وكذلك تقليل الشعور بالجوع نتيجة البروتين الموجود في اللبن وتنظيم هرمونات الجوع من خلال تحسين جودة النوم بفضل مادة التربتوفان.

ولكن بالرغم من فوائده المتنوعة، يُحذر خبراء التغذية من الإفراط في تناول الشاي باللبن، خاصة لمن يعانون من ارتفاع ضغط الدم أو مشاكل في الهضم. ويُوصى دائمًا بمراجعة الطبيب قبل اعتماد المشروب بشكل يومي ضمن النظام الغذائي.