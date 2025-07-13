”مفاجأة من العيار الثقيل “.. استشاري يوضح ماذا يحدث للقلب والكوليسترول والجسم اذا تناولت البلح المنقوع ع

الرياض - كتبت رنا صلاح - يعتبر البلح المنقوع في الماء من المشروبات التقليدية التي يفضلها كثير من الصائمين مع آذان المغرب حيث يمتاز هذا المشروب بفوائده الصحية الكثيرة التي تعزز من قدرة الجسم على استعادة طاقته وتحقيق توازن سريع بعد يوم طويل من الصيام الصارم فالبلح يحتوي على عناصر طبيعية تمد الجسم بالطاقة وتعيد تنشيط الدورة الدموية وتحفز عملية الهضم مما يجعله خيارا صحيا وآمنا عند الإفطار.

”مفاجأة من العيار الثقيل “.. استشاري يوضح ماذا يحدث للقلب والكوليسترول والجسم اذا تناولت البلح المنقوع

يساعد البلح المنقوع على استعادة النشاط البدني والعقلي بفضل ما يحتوي عليه من سكريات طبيعية مثل الجلوكوز والفركتوز التي تدخل الدم بسرعة وتمنح الجسم دفعة فورية من الطاقة كما أن الألياف الموجودة في البلح تسهم في تحسين حركة الأمعاء والحد من مشاكل الهضم مثل الإمساك والانتفاخ إضافة إلى ذلك فإن تناوله قبل الأطعمة الثقيلة يسهل من عملية الهضم ويقلل من الإجهاد الذي قد يصيب المعدة بعد الإفطار.

الفوائد العامة للقلب والمناعة ومستويات الكوليسترول

إضافة إلى فوائده الهضمية يملك البلح المنقوع قدرة ملحوظة على ترطيب الجسم وتعويض السوائل المفقودة أثناء ساعات الصيام الطويلة كما يحتوي البلح على معادن مهمة مثل البوتاسيوم والمغنيسيوم والزنك وهي عناصر تدعم صحة القلب وتنظم ضغط الدم وتقلل من مستويات الكوليسترول الضار كما يعزز تناول البلح المنقوع من كفاءة الجهاز المناعي بفضل غناه بالفيتامينات والحديد مما يجعله مفيدا في الوقاية من فقر الدم وداعما لصحة الجسم بشكل عام.