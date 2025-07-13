ضعيها لشعرك الجاف والخشن ساعة فقط سيصبح كالحرير فرد وترطيب طبيعي من أول استعمال

الرياض - كتبت رنا صلاح - يعتبر الشعر من أهم علامات الجمال لدى الإنسان ولهذا تسعى الكثير من النساء إلى العناية به واتباع طرق متنوعة لتحسين مظهره وجعله أكثر نعومة وتمليس من بين الطرق الطبيعية المتاحة لفرد الشعر، تبرز الطريقة التي تعتمد على مكونات طبيعية مثل ماء الجزر، الزنجبيل، والنشا والتي اكتسبت شهرة واسعة نظر لفوائدها العديدة وقلة تأثيرها الجانبي مقارنة بالمنتجات الكيميائية القاسية.

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فرد الشعر

قبل الخوض في طريقة التحضير والاستخدام لا بد من التعريف بفوائد كل مكون من هذه المكونات التي تساهم في فرد الشعر وتحسين مظهره:

ماء الجزر: يعد الجزر من الخضروات الغنية بالفيتامينات، وخاصة فيتامين A و E وهذان الفيتامينان يعملان على تغذية فروة الرأس وتحفيز نمو الشعر إضافة إلى تعزيز صحة الشعر ومظهره اللامع، ماء الجزر يساهم أيضا في تقوية بصيلات الشعر ويمنع تلفه.

الزنجبيل: يحتوي الزنجبيل على مضادات الأكسدة والمواد المضادة للالتهابات التي تحسن الدورة الدموية في فروة الرأس، هذا الأمر يساعد على تقوية الشعر من جذوره ويحد من تكسره كما أن له تأثيراً مهدئ ومغذي يساعد على تحسين صحة الشعر بشكل عام.

النشا: النشا يستخدم كمادة طبيعية تعمل على تنعيم الشعر وتجعله أكثر سلاسة وسهولة في التصفيف، كما يمنح الشعر ملمس ناعم ويقضي على تجعيد الشعر الطبيعي دون الحاجة لاستخدام مستحضرات كيميائية.

طريقة فرد الشعر

تتطلب هذه الطريقة بعض الدقة لضمان الحصول على نتائج مرضية وخالية من الأضرار وفيما يلي الخطوات التفصيلية لتحضير الخليط:

تحضير ماء الجزر: يمكن عصر جزرة متوسطة الحجم باستخدام عصارة كهربائية أو يدوية ومن ثم تصفية العصير للحصول على ماء الجزر الصافي.

تحضير الزنجبيل: يفضل استخدام زنجبيل طازج، يتم بشر قطعة صغيرة من الزنجبيل (حوالي ملعقة صغيرة) واستخلاص عصيرها يمكن أيضا نقع بشر الزنجبيل في قليل من الماء لمدة عشر دقائق ثم تصفيته.

خلط المكونات مع النشا: في وعاء نظيف تضاف ملعقة كبيرة من النشا إلى نصف كوب من ماء الجزر وعصير الزنجبيل، يجب خلط المكونات بشكل جيد حتى يذوب النشا تماما ولا يبقى متكتل.

التسخين: توضع الخليط على نار هادئة ويستمر التقليب حتى يصبح المزيج سميك القوام يشبه الكريم الخفيف.

ترك الخليط ليبرد: بعد الوصول إلى القوام المناسب يرفع الخليط عن النار ويترك ليبرد إلى درجة حرارة الغرفة.

خطوات فرد الشعر