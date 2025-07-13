الرياض - كتبت رنا صلاح - يعد الزعتر من النباتات العطرية التي طالما اعتبرناها بهارا يزين موائدنا ويضفي نكهة شهية على أطباقنا، لكن الحقيقة أن هذا العشب الأخضر الصغير يخفي وراء أوراقه أسرارا عظيمة للصحة والجمال معا، وإن الطبيعة كثيرا ما تهبنا كنوزا ثمينة في أبسط صورها، وحين نعيد اكتشافها نجد فيها علاجا ومصدرا للحيوية مهما تقدم بنا العمر، ولعل من أعظم فوائده قدرته على إعادة الشباب والنضارة للبشرة، في زمن أصبحت فيه مستحضرات التجميل باهظة ومليئة بالمواد الصناعية، ومن هنا، يعد الزعتر معجزة ربانية في متناول أيدينا، يعيد لجسدك شبابا ونضارة حتى لو بلغت من العمر عتيا.

«معجزة ربانية في بيتك».. عشبة بسيطة مهملة قادرة على إعادة شبابك حتى لو عمرك 70 سنة وبعكاز.. النتيجة مبهرة

يحتوي الزعتر على باقة من العناصر الغذائية المهمة

يتضمن فيتامين هـ المفيد في تجديد الخلايا

يحتوي على فيتامين ب الضروري لصحة البشرة

يتضمن معادن مثل الزنك الذي يحارب التجاعيد

يحتوي على الحديد الذي يغذي الدورة الدموية

يحتوي على النحاس الذي يساهم في إشراق البشرة

تعمل هذه العناصر مجتمعة على تعزيز شباب الوجه

تساعد على تجديد خلايا الجلد وإزالة آثار الإرهاق

يستخدم الزعتر منذ القدم لعلاج مشاكل الجلد

يضاف إلى النظام الغذائي لدعم المناعة

كما يدخل في وصفات طبيعية فعالة للبشرة

لا يسبب أي ضرر جانبي إذا استخدم بشكل معتدل

يساعدك في الاستغناء عن منتجات تجميل صناعية

لذا احرص على إدخاله ضمن روتينك اليومي، لتحصل على فوائده الجمالية والغذائية معا

وصفة الزعتر لاستعادة شباب البشرة

لتحضير وصفة الزعتر المجددة للبشرة

أحضر ملعقة صغيرة من الزعتر المجفف

أضف إليها ملعقتين من شاي بذور الشمر المطحونة

اسكب نصف كوب من الماء المغلي فوق الخليط

اترك المكونات منقوعة لمدة خمس عشرة دقيقة

بعد ذلك صف المزيج جيدا من الشوائب

اعصر نصف ليمونة وأضفه إلى الخليط المصفى

نظف وجهك جيدا قبل تطبيق الوصفة

استخدم قطعة قطن وامسح بها وجهك بالمحلول

اتركه حتى يجف طبيعيا دون غسله مباشرة

كرر هذه الخطوات مرتين أسبوعيا بانتظام

مع الوقت ستلاحظين شد البشرة وتجديدها

تساهم الوصفة في مكافحة التجاعيد المبكرة، وتضفي إشراقة طبيعية على ملامحك، جرب الوصفة ولا تهمل هذا العشب العجيب، وسترى بنفسك معجزة الزعتر في استعادة النضارة