«الدكاترة في ذهول»… عشبة موجودة في كل بيت تُعيد الشباب منذ اول استخدام| جربيها وهتدعيلي

الرياض - كتبت رنا صلاح - يعد ماسك السدر من أسرار العناية الطبيعية بالبشرة التي توارثتها الأجيال، إذ عرف السدر منذ القدم بفوائده التجميلية والصحية المذهلة، فهو يعمل على تنظيف البشرة بعمق ويعيد لها النضارة والنعومة، ويخلصها من مشاكلها المزعجة التي تؤرق الكثير من النساء والفتيات، إن التعرض لأشعة الشمس لفترات طويلة أو الاضطرابات الهرمونية قد يؤديان إلى تصبغات البشرة وظهور الحبوب والبقع الداكنة، مما يجعل البحث عن حلول طبيعية وآمنة أمرا ضروريا، وهنا يأتي ماسك السدر ليمنح بشرتك شبابا متجددا ونقاء واضحا منذ الاستخدام الأول، كما كان يستعمل في الطب الشعبي كعلاج تجميلي فعال وآمن على المدى الطويل.

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ثلاث ملاعق كبيرة من أوراق السدر المطحونة

ماء دافئ بحسب الحاجة

ملعقتان من الزبادي الطبيعي

ملعقتان من ماء الورد النقي

يعتبر هذا المزيج بسيطا وسهل التحضير، إذ تعمل أوراق السدر على تنظيف مسام البشرة وشدها، بينما يساهم الزبادي في ترطيبها وتفتيح لونها بفضل حمض اللاكتيك، أما ماء الورد فهو عنصر مهم لإنعاش البشرة ومنحها رائحة زكية وشعورا بالانتعاش، ومن المهم اختيار مكونات طازجة لضمان نتيجة مثالية منذ الاستعمال الأول، وتكرار الماسك بانتظام يعزز من فاعليته ويحقق أفضل النتائج.

خطوات تحضير واستخدام ماسك السدر

أحضري وعاء عميقا وضعي فيه أوراق السدر المطحونة

أضيفي الزبادي إلى السدر وقلبي المزيج جيدا حتى يمتزج تماما

اسكبي ماء الورد فوق الخليط مع الاستمرار في التقليب

ابدئي بإضافة الماء الدافئ تدريجيا مع العجن حتى يتكون قوام مناسب ما بين السميك والمتوسط

ضعي الماسك على البشرة النظيفة واتركيه لمدة عشرين دقيقة على الأقل

بعد انقضاء المدة اغسلي بشرتك بالماء الفاتر وجففيها بلطف

كرري هذه الخطوات مرة واحدة في الأسبوع لتحصلي على أفضل النتائج لبشرة نقية ومشرقة وخالية من الشوائب، ومع الالتزام بهذا الروتين الطبيعي ستلاحظين الفرق الكبير في نضارة ونعومة بشرتك يوما بعد يوم، دون الحاجة إلى مستحضرات تجميلية باهظة أو مواد كيميائية ضارة.