الرياض - كتبت رنا صلاح - في زمن انتشرت فيه المستحضرات الكيميائية بشكل مخيف وامتلأت الرفوف بالزجاجات الملونة والوعود المزيفة ظهرت حبة صغيرة في الحجم لكنها تحمل في داخلها سر جمال الشعر وصحته إنها حبة الرشاد تلك العشبة القديمة التي استخدمتها الجدات قديما واليوم تعود لتأخذ مكانها الصحيح بين الكنوز الطبيعية.

"وداعا لتساقط الشعر"... عشبة خارقة لإيقاف تساقط الشعر وتنعيمه وتطويله تغيك عن كل المستحضرات

حبة الرشاد تحتوي على تركيبة طبيعية غنية بالبروتينات والفيتامينات والمعادن مثل الحديد والزنك والكالسيوم وكلها عناصر ضرورية لتقوية جذور الشعر وتحفيز نموه من جديد كما أنها تساعد على تنعيم الخصلات الجافة والمجعدة وتحمي الشعر من التقصف والهيشان.

طريقة التحضير السحرية

كل ما تحتاجينه هو ملعقة كبيرة من حبوب الرشاد المطحونة مع ملعقة من زيت الزيتون أو زيت جوز الهند سخني المزيج قليلا ثم دلكي به فروة الرأس واتركيه لمدة ساعة قبل غسله كرري هذه الوصفة مرتين في الأسبوع وستلاحظين الفرق من أول أسبوع.

بديل طبيعي يغنيك عن المنتجات الكيميائية

بخلاف المستحضرات التجارية التي قد تحتوي على مواد ضارة بفروة الرأس فإن حبة الرشاد تمنحك نتائج فعالة دون أي آثار جانبية كما تعزز الدورة الدموية في فروة الرأس وتعيد للشعر قوته ولمعانه الطبيعي.

الشعر القوي يبدأ من الطبيعة

إذا كنت تبحثين عن علاج فعال لتساقط الشعر وتريدين شعرا طويلا وناعما دون أن تتعرضي للمواد الكيميائية فابدئي من الآن بإدخال حبة الرشاد إلى روتينك وستندهشين من النتائج.