الرياض - كتبت رنا صلاح - تتكوّن حصى الكلى من تجمع الأملاح والمعادن الموجودة في البول والتي تتحول إلى بلورات صلبة قد تختلف في الحجم والمكان داخل الجهاز البولي مما قد يؤدي إلى انسداد في مجرى البول أو التسبب في التهابات حادة أو حتى فشل كلوي في بعض الحالات

عشبة من الله لعبادة.. كنز رباني حقيقي لتفتيت حصوات الكلى بدون الم ومنع تكوينها مرة اخرى والنتائج خلال ايام

ورغم أن الأعشاب الطبيعية لا تقوم بتفتيت الحصى بشكل مباشر إلا أن بعض أنواعها قد تساهم في الوقاية من تكوّن الحصوات مجددًا عند استخدامها ضمن نظام غذائي صحي تحت إشراف طبيب مختص

أهمية الأعشاب في الوقاية من الحصى

تساعد بعض الأعشاب على تحسين صحة الكلى وزيادة إدرار البول وتقليل مستويات الأملاح المترسبة مما يجعلها مفيدة للوقاية من تكوّن الحصى ومع ذلك يجب الانتباه إلى أن هذه الأعشاب لا تُستخدم كبديل عن العلاج الطبي ولا يمكن الاعتماد عليها لتفتيت الحصى الموجودة بالفعل

بذور الكمون الأسود أو حبة البركة

أظهرت الدراسات أن حبة البركة قد تكون فعالة في تقليل خطر تشكل حصوات أوكزالات الكالسيوم والتي تُعد من أكثر أنواع الحصى شيوعًا حيث أشارت دراسة نُشرت عام ألفين وأحد عشر في مجلة الجمعية الأمريكية للعلاج بالأعشاب أن استخدام حبة البركة ساعد بشكل ملحوظ في تقليل حجم وعدد الحصوات في حيوانات التجارب

كما دعمت دراسة أخرى نُشرت عام ألفين وتسعة عشر في مجلة أبحاث العلاج بالنبات أن حبة البركة قد تكون خيارًا واعدًا في تقليل خطر الحصوات المتكررة عند استخدامها ضمن برنامج وقائي مناسب

الاستنتاج

رغم الحاجة إلى المزيد من الأبحاث السريرية إلا أن بعض الأعشاب مثل حبة البركة قد تُساهم في دعم صحة الكلى وتقليل خطر الإصابة بحصى الكلى الجديدة لكن من المهم استشارة الطبيب قبل استخدامها بشكل منتظم خاصة إذا كان المريض يعاني من أمراض مزمنة أو يتناول أدوية أخرى