الرياض - كتبت رنا صلاح - لو بشرتك بقت باهتة وعايزة ترجعي لها النضارة بسرعة جربي وصفة تفتيح البشرة دي في البيت لأنها سهلة ومكوناتها طبيعية وهتديكي نتيجة واضحة في وقت قصير ومن غير ما تحتاجي تروحي صالون

وصفة تفتيح سريعة.. وصفة تفتيح البشرة بسرعة في البيت لمعان صحي وجميل

الوصفة بتعتمد على مكونات بسيطة موجودة في كل بيت وبتساعد على تفتيح لون البشرة وتوحيد اللون مع تغذية الجلد وتنظيف المسام

ملعقة كبيرة من الزبادي الطبيعي

ملعقة صغيرة من العسل

نصف ملعقة من عصير الليمون

نصف ملعقة من الكركم الطبيعي

طريقة التحضير والاستخدام

اتبعي الخطوات دي علشان تحضري الوصفة بسهولة وتحصلي على أفضل نتيجة في أقصر وقت وتكرار الاستخدام بيساعد على تحسين لون البشرة مع الوقت

اخلطي المكونات مع بعض لحد ما تبقى عجينة ناعمة

وزعي الخليط على الوجه بشكل متساوي واتركيه من عشرين دقيقة

اغسلي الوجه بمياه فاترة ونشفيه بلطف باستخدام منشفة ناعمة

كرري الوصفة مرتين في الأسبوع للحصول على نتائج أسرع

نصائح للحصول على أفضل نتائج

علشان توصلي لأفضل نتيجة بسرعة لازم تراعي شوية حاجات بسيطة بتخلي فعالية الوصفة أعلى وتحافظ على نضارة بشرتك لفترة أطول

استخدمي واقي شمس بعد تطبيق الوصفة

تجنبي التعرض المباشر للشمس لفترات طويلة

احرصي على شرب كميات كافية من الماء يوميًا

نظفي وجهك كويس قبل استخدام أي وصفة طبيعية

جربي وصفة تفتيح البشرة السريعة دي من مكونات البيت واستمتعي ببشرة ناعمة ومشرقة من أول استخدام وكرريها بانتظام علشان تحصلي على لمعان صحي وجميل من غير أي مواد كيميائية