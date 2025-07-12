الرياض - كتبت رنا صلاح - زيت جوز الهند يُعتبر من الكنوز الطبيعية التي لا تُقدَّر بثمن، نظرًا لفوائده الجمالية والصحية المتعددة، سواء للبشرة أو الشعر أو حتى في الطهي. ولكن مع ارتفاع سعره في الأسواق وانتشار الأنواع المغشوشة، أصبح من الذكاء تحضيره في المنزل بطريقة آمنة وطبيعية 100%، دون أي مواد حافظة أو إضافات كيميائية.

"هتفتحي مصنع زيت ".. طريقة عبقرية لتحضير زيت جوز الهند في المنزل مستحيل تشتريه من بره تانى .. أكتر

المكونات:

2 ثمرة جوز هند طازجة (ذات قشرة بنية جافة)

ماء دافئ (حسب الحاجة)

مصفاة قماش نظيفة

خلاط كهربائي

الخطوة الأولى: استخراج اللب

قومي بتكسير ثمرة جوز الهند باستخدام مطرقة أو سكين قوي.

افصلي القشرة الصلبة عن اللب الأبيض الداخلي.

اغسلي اللب جيدًا، وتخلصي من أي شوائب أو بقايا قشرة بنية ملتصقة به.

الخطوة الثانية: البشر والطحن

ابشري لبّ جوز الهند باستخدام مبشرة ناعمة، أو قطعيه قطعًا صغيرة وضعيه في الخلاط.

أضيفي مقدارًا مناسبًا من الماء الدافئ، واطحني الخليط حتى يتحول إلى مزيج ناعم كالعجينة.

الخطوة الثالثة: استخراج حليب جوز الهند

ضعي المزيج داخل قطعة قماش نظيفة (أو شاش قطني)، واعصريه جيدًا حتى يخرج منه السائل الأبيض وهو ما يُعرف بـ”حليب جوز الهند”.

كرري العملية حتى تستخرجي أكبر كمية ممكنة من السائل.

الخطوة الرابعة: فصل الزيت عن الحليب

اسكبي حليب جوز الهند في وعاء زجاجي واتركيه مغطى في مكان بارد لمدة 24 ساعة.

بعد مرور الوقت، ستلاحظين تكون طبقة من الكريمة (تشبه القشطة) على السطح، وهي غنية بالدهون.

انزعي هذه الطبقة برفق وضعيها في مقلاة على نار هادئة جدًا.

الخطوة الخامسة: استخلاص الزيت

اتركي كريمة جوز الهند تُطهى على نار هادئة، وقلّبيها من حين لآخر.

خلال 30 إلى 45 دقيقة، ستبدأ الزيوت الطبيعية في الانفصال عن الكريمة، وستتكوّن طبقة شفافة من زيت جوز الهند.

بمجرد أن يتحول لون البقايا إلى ذهبي، أطفئي النار.

صفّي الزيت باستخدام مصفاة ناعمة أو قطعة شاش، واحفظيه في زجاجة نظيفة ومعقمة.

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