"مش هتبطل تستخدمه" زيت سحري من عند العطار يمنحكِ بشرة مشدودة بدون حقن البوتوكس

الرياض - كتبت رنا صلاح - تحلمين ببشرة مشدودة وشابة دون اللجوء إلى الحقن أو العمليات؟ إليكِ بعض الزيوت الطبيعية الغريبة التي تمنح تأثيرًا مشابهًا للبوتوكس، وهي متوفرة بسهولة لدى العطار، وتتميز بفعاليتها في شد البشرة وتقليل التجاعيد.

1زيت بذور التين الشوكي: الكنز المغربي النادر

يُعتبر زيت بذور التين الشوكي من أثمن الزيوت الطبيعية، ويُطلق عليه لقب “البوتوكس الطبيعي”. يحتوي على نسبة عالية من فيتامين E والأحماض الدهنية الأساسية التي تساعد على تجديد خلايا البشرة وشدها بفعالية.

2. زيت الأرز الياباني: سر الجمال الآسيوي

يُستخدم زيت نخالة الأرز في اليابان منذ قرون للعناية بالبشرة، فهو غني بمضادات الأكسدة مثل الفيروليك أسيد والتوكوترينول، ويُحسن مرونة الجلد ويقلل التجاعيد بمرور الوقت.

3. زيت الباكوشيول: البديل النباتي للريتينول

يُستخرج من نبات البابونج الهندي، ويعد زيت الباكوشيول بديلاً طبيعياً للريتينول، دون التسبب بتهيج البشرة. يعزز إنتاج الكولاجين ويقلل علامات الشيخوخة، ما يمنح البشرة مظهرًا أكثر شبابًا.

4. زيت المارولا: تغذية عميقة ونتائج فورية

يُستخلص من فاكهة المارولا الأفريقية، ويمتاز بتركيبته الخفيفة وسرعة امتصاصه. يحتوي على أوميغا 9 وفيتامين C، ما يساهم في تقوية البشرة وتحسين مرونتها، ويعطي ملمسًا ناعمًا ومشدودًا.

5. زيت الساندال وود: تهدئة وشد البشرة معًا

يُستخرج من خشب الصندل، ويتميز برائحته الهادئة وخصائصه القابضة للبشرة. يساعد زيت الصندل على تقليص المسام وتحفيز الدورة الدموية، مما يُظهر البشرة بمظهر أكثر شبابًا.

طريقة الاستخدام

تنظف البشرة جيدًا.

تُدلك بعدد من القطرات يوميًا قبل النوم على بشرة نظيفة.

يُفضل اختبار أي زيت على جزء صغير من الجلد للتأكد من عدم وجود حساسية.

زيوت طبيعية وغريبة لكنها فعالة بامتياز، تمنح بشرتك إشراقة الشباب دون الحاجة للبوتوكس أو الإجراءات التجميلية المكلفة. جربيها بانتظام وراقبي الفرق بنفسك، فالجمال الحقيقي يبدأ من الطبيعة.