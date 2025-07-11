الرياض - كتبت رنا صلاح - لكل فتاة أو سيدة تبحث عن وسيلة طبيعية وفعالة لفرد الشعر والتخلص من الخشونة والتجاعيد دون اللجوء للحرارة أو المنتجات الكيميائية المكلفة؟ إليكي الحل السحري باستخدام مكونات بسيطة ومتوفرة في كل بيت، يمكنك تحضير خلطة النشا لتنعيم وفرد الشعر بنتائج مذهلة من أول استخدام، النشا معروف بقدرته على تغليف الشعرة وتغذيتها ومع إضافة بعض الزيوت الطبيعية تتحول الخلطة إلى بديل رائع لمستحضرات الفرد الصناعية.

مفيش توكة هتمسك في شعرك من النعومة باستخدام كيراتين منزلي هيفرد الشعر الخشن والمجعد وتحويله لخيوط حرير

علبة صغيرة من الفازلين الطبي من الصيدلية.

ملعقتين كبار من النشا.

ملعقة من زيت الزيتون.

ملعقة من زيت الخروع.

ملعقة من الجلسرين.

طريقة التحضير والاستخدام:

في وعاء صغير، ضعي الفازلين والنشا وقلبي جيدًا حتى يندمج الخليط.

أضيفي الزيوت بالتدريج (زيت الزيتون، زيت الخروع، الجلسرين) وقلبي حتى تحصلي على قوام كريمي متجانس.

اغسلي شعرك جيدًا بماء دافئ وجففيه بلطف بمنشفة.

قسمي الشعر إلى أجزاء متساوية وسرحيه لفك أي تشابك.

وزعي الخلطة على الشعر من الجذور حتى الأطراف مع تدليك الفروة بلطف.

غطي الشعر بكيس بلاستيكي واتركي الماسك لمدة ساعتين.

اغسلي شعرك جيدًا بالماء الفاتر.

وصفة النشا والعسل لفرد الشعر

المكونات:

5 ملاعق كبيرة من النشا.

ملعقة كبيرة من زيت الذرة.

ملعقة صغيرة من العسل.

طريقة التحضير: