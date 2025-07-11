الرياض - كتبت رنا صلاح - في عالم الطب البديل، بنلجأ دايمًا للأعشاب على إنها حلول طبيعية وآمنة، لكن الحقيقة أحيانًا بتكون مختلفة تمامًا، الحلبة مثلًا، اللي كتير من البيوت العربية بتستخدمها من زمان، طلع ليها جانب مظلم ما حدش كان واخد باله منه، واحد من أشهر العطارين كشف إن بذور الحلبة ممكن تبقى خطر حقيقي لو اتاخدت بشكل عشوائي أو بكميات كبيرة، وده بسبب مركبات معينة فيها ممكن تضر الجسم من غير ما نحس.

سم فتاك في بذور الحلبة.. عطار مشهور يكشف عن سم قاتل موجود في الحلبة دون أن نعرف.. خد بالك صحتك في خطر!

من ضمن المركبات دي، فيه حاجة اسمها سابونين، ودي ممكن تأثر على امتصاص المعادن الأساسية زي الحديد والزنك، وبالتالي ممكن تسبب اضطرابات في الجهاز الهضمي زي الغثيان والتقلصات.

كمان الحلبة فيها مركبات تانية زي الفينولات اللي بتأثر على التوازن الهرموني في الجسم، وده بيخليها غير مناسبة لفئات معينة زي السيدات الحوامل أو مرضى السكري اللي بياخدوا أدوية منتظمة.

كيف تستخدم الحلبة بأمان

علشان تستفيدي من الحلبة من غير ما تتأذي، خدي بالك إن الجرعة اليومية ما تزيدش عن معلقة صغيرة، كمان لازم تنقعيها في مياه أو تغليها كويس قبل الاستخدام علشان تقللي من حدة المركبات اللي فيها، وطبعًا، ما ينفعش تعتمدي عليها كبديل لأي علاج طبي، خاصة في حالات الأمراض المزمنة.

نصيحة لا تتهوني بيها

كون العشبة طبيعية مش معناه إنها دايمًا آمنة، وكل مادة لها حدود لازم نحترمها، فالحلبة فعلاً مفيدة، لكن الاستخدام العشوائي ليها ممكن يحولها من فائدة لضرر، وعلشان كده لازم نكون واعيين ونسأل أهل العلم قبل ما ندخل أي حاجة جديدة لجسمنا.