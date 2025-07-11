ضاع عمرنا واحنا منعرفهاش..أفضل 5 أعشاب تنظف الجسم من السموم في الصيف – مجربة وآمنة

الرياض - كتبت رنا صلاح - مع تسارع نمط الحياة وتزايد التعرض للملوثات والأطعمة المصنعة، أصبح الحفاظ على صحة الجسم وتنقية الدم من السموم أولوية لكثيرين، فبدلاً من الاعتماد فقط على الأدوية أو الأنظمة الكيميائية، هناك مجموعة من الأعشاب الطبيعية التي أثبتت فعاليتها في دعم وظائف الجسم الحيوية وتعزيز مناعته، وإليك أبرز خمس أعشاب تلعب دورًا هامًا في تنقية الدم وتحسين النشاط والحيوية.

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يعتبر الكركم من الأعشاب الأساسية في الطب التقليدي، فيمتاز بخصائصه المضادة للالتهاب، ويساعد في تعزيز سيولة الدم بفضل مركب الكركومين النشط فيه.

بالإضافة إلى ذلك، يعزز الكركم قدرة الجسم على محاربة الجذور الحرة بفضل محتواه من مضادات الأكسدة.

الهندباء

الهندباء أو الطرشخقون، عشب معروف بتأثيره القوي على الكبد، حيث يدعمه في أداء وظائفه الحيوية لإزالة السموم من الجسم، وكذلك تعمل الهندباء كمدر طبيعي للبول، مما يساعد الكلى على طرد الشوائب والمخلفات بشكل أفضل.

برسيم المروج

المعروف أيضًا باسم النفل الأحمر، ويحتوي على مركبات الأيسوفلافون التي تدعم مسارات إزالة السموم الطبيعية، كما أنه يساهم في تحسين سيولة الدم وتعزيز الدورة الدموية.

النيم

يعد النيم من النباتات الفعالة بفضل خصائصه المضادة للبكتيريا والفطريات والفيروسات، مما يجعله خيارًا مثاليًا لتنقية الدم وتعزيز صحة الجهاز المناعي بشكل عام.

شوك الحليب

يُعرف أيضًا بالخرفيش أو السلبين المريمي، ويشتهر بقدرته على حماية الكبد وتجديد خلاياه بفضل مركب السيليمارين، مما يجعله أساسيًا في دعم عملية إزالة السموم من الجسم.