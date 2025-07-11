الرياض - كتبت رنا صلاح - يُعتبر الشيب المبكر من أكثر المشكلات التي تُزعج النساء والرجال على حد سواء، خاصة عندما يظهر في سن صغيرة وبينما يلجأ البعض إلى الصبغات الكيماوية، يفضل آخرون العلاجات الطبيعية والآمنة مثل استخدام الفازلين، والذي اشتهر بفعاليته في ترطيب فروة الرأس ودعم صحة الشعر.

لن تنزعجي بعد اليوم.. طريقة استخدام الفازلين للقضاء على الشعر الأبيض والشيب المبكر نهائيا بدون استخدام

المكونات:

ملعقة صغيرة من الفازلين الطبي.

زيت طبيعي مثل زيت الخروع أو زيت جوز الهند لزيادة الفاعلية.

منشفة دافئة.

الخطوات:

سخني القليل من الفازلين بين راحة يديك حتى يصبح أكثر ليونة.

اخلطيه بكمية بسيطة من الزيت الطبيعي (إن رغبتِ بذلك) لزيادة الفوائد وتسهيل الامتصاص.

ابدئي بتدليك فروة الرأس بلطف باستخدام أطراف الأصابع بحركات دائرية.

وزعي باقي الخليط على أطراف الشعر خاصة في المناطق التي يظهر بها الشيب.

لفي شعرك بمنشفة دافئة واتركي الخليط لمدة 30 دقيقة إلى ساعة.

اغسلي شعرك جيدًا بالشامبو لإزالة بقايا الفازلين.

يكفي استخدام هذه الطريقة مرتين أسبوعيًا للحصول على نتائج ملحوظة خلال شهر إلى شهرين.

نصائح لنجاح الوصفة

يفضل استخدام الفازلين النقي والخالي من الروائح المضافة.

لا يُنصح بوضع كميات كبيرة لتجنب صعوبة غسله.

للحصول على أفضل النتائج، يمكن دمج استخدام الفازلين مع نظام غذائي متوازن وغني بالفيتامينات، خاصة فيتامين B12 والحديد والزنك.

فوائد الفازلين للشعر وفروة الرأس

رغم أن الفازلين لا يحتوي على صبغة ولا يعيد اللون الطبيعي للشعر بشكل مباشر، إلا أن استخدامه بانتظام يساعد في:

ترطيب فروة الرأس بعمق، مما يقلل من جفافها ويحد من تلف البصيلات.

حماية الشعر من العوامل البيئية الضارة مثل الشمس والتلوث.

تقوية الجذور وتغليف الشعرة بطبقة عازلة تمنع فقدان الرطوبة.

تحفيز الدورة الدموية عند تدليك الفازلين على الفروة، مما يعزز وصول الغذاء للبصيلات.

رغم أن الفازلين لا يُزيل الشعر الأبيض بشكل فوري، إلا أن استخدامه المنتظم يُعزز صحة الشعر، ويؤخر ظهور الشيب من خلال تغذية البصيلات وتقوية الجذور ومع دمجه بمكونات طبيعية أخرى، يمكن أن يصبح جزءاً فعالاً من روتين العناية بالشعر لمحاربة الشيب المبكر بشكل طبيعي وآمن.

الغليان: ضعي إكليل الجبل والميرمية في قدر مع الماء دعيها تغلي على نار هادئة لمدة 30 دقيقة.

التبريد والتصفية: اتركي السائل ليبرد تمامًا ثم صفيه.

التطبيق: بعد غسل شعركِ بالشامبو، استخدمي هذا السائل كغسول أخير لشعركِ، مع التركيز على المناطق الرمادية. لا تشطفيه بعد ذلك.

التكرار: كرري هذه العملية بعد كل غسلة شعر للحصول على أفضل النتائج.

الصبغات الطبيعية تحتاج إلى تكرار للحصول على النتائج المرجوة، وقد لا تكون النتائج فورية مثل الصبغات الكيميائية.

اختبار الحساسية: قبل تطبيق أي وصفة على شعركِ بالكامل، قومي باختبار كمية صغيرة على منطقة غير ظاهرة من الجلد خلف الأذن أو على الساعد للتأكد من عدم وجود حساسية.