الرياض - كتبت رنا صلاح - السبانخ من الخضروات الورقية الغنية بالفيتامينات والمعادن، ولكن ما لا يعرفه الكثيرون أن “مياه سلق السبانخ” التي غالبًا ما يتم التخلص منها، تحتوي على فوائد مذهلة قد تفوق فوائد أوراق السبانخ نفسها. فهذه المياه الخضراء الغنية بالعناصر الغذائية تُعد كنزًا مهملًا في المطبخ، بينما يمكن أن تصبح سرًا من أسرار الصحة والنشاط والحيوية وفي هذا المقال، نكشف لك 5 أسرار صحية مذهلة لمياه سلق السبانخ، والتي إذا استخدمتها بذكاء، فقد تلاحظ فرقًا حقيقيًا في جسمك وصحتك من أول مرة.

"أغلى من الياقوت".. مياه سلق السبانخ فيها 5 أسرار صحية هتغير حياتك.. " النتيجة بعد أول

مياه سلق السبانخ تحتوي على نسبة مركزة من الحديد النباتي، الذي يساعد في إنتاج الهيموغلوبين وزيادة نسبة كريات الدم الحمراء.

الفائدة الكبرى:



تناول كوب من مياه سلق السبانخ يوميًا يساهم في رفع مستوى الحديد في الجسم تدريجيًا، ويخفف من أعراض فقر الدم مثل التعب والدوخة وتساقط الشعر.

2. تنظف الجسم من السموم وتدعم الكبد

تعمل هذه المياه كشراب طبيعي مساعد في طرد السموم من الجسم بفضل محتواها من مضادات الأكسدة مثل البيتاكاروتين والكلوروفيل.

الفائدة الكبرى:



يساعد شرب ماء السبانخ الدافئ على تنشيط الكبد وتحسين وظائفه، مما ينعكس على صفاء البشرة وتقوية المناعة بشكل عام.

3. تنظم ضغط الدم وتحمي القلب

البوتاسيوم والمغنيسيوم الموجودان في مياه السلق يساعدان في توسيع الأوعية الدموية وتنظيم معدل ضربات القلب.

الفائدة الكبرى:



الاستخدام المنتظم لماء السبانخ قد يساهم في خفض ضغط الدم المرتفع وتقليل فرص الإصابة بتصلب الشرايين والسكتات الدماغية.

4. مفيدة للهضم وتعالج الإمساك

تحتوي هذه المياه على ألياف ذائبة تساعد في تحسين حركة الأمعاء وتحفيز الهضم.

الفائدة الكبرى:

تناول كوب صغير قبل الإفطار يلين المعدة ويمنع الإمساك، كما يساعد في تخفيف الانتفاخ والغازات.

5. تعزز صحة الشعر والبشرة

الفيتامينات الموجودة في مياه سلق السبانخ مثل فيتامين A وC وE، مع الحديد والزنك، تُعد منشطًا طبيعيًا لفروة الرأس والبشرة.

الفائدة الكبرى:



استخدام ماء السبانخ كغسول طبيعي للشعر أو إدخاله في ماسكات البشرة يعطي نتائج مذهلة في النعومة، والقوة، والنضارة خلال وقت قصير.

طريقة الاستخدام المثالية:

للتناول: يفضل شرب ماء السبانخ بعد أن يبرد قليلًا، ويمكن تحليته بقطرات من عصير الليمون أو العسل لتعزيز الامتصاص.

للاستخدام الخارجي: يمكن استخدامه كتونر للبشرة أو غسول للشعر بعد الاستحمام.