الرياض - كتبت رنا صلاح - كارالوما هي نبتة عصارية تنتمي لعائلة الصباريات، وتنمو بشكل طبيعي في الهند وبعض مناطق إفريقيا. استُخدمت تقليديًا ضمن الطب الشعبي لقمع الجوع وتحسين مستوى الطاقة. مؤخرًا، بدأت تدخل في تركيبات المكملات الغذائية الخاصة بإنقاص الوزن.

"ارمـي علاج التخسيس في الشـارع" عشـبة سرية هندية قديمة لتقليل الشهية وخسارة الوزن بشكل طبيعي

1. تقليل الشهية بشكل طبيعي

تعمل عشبة كارالوما على التأثير في منطقة “الهيبوثالاموس” في الدماغ، مما يساهم في إرسال إشارات للشبع وتقليل الرغبة في تناول الطعام.

2. دعم خسارة الوزن

أظهرت بعض الدراسات أن الاستخدام المنتظم لمستخلص العشبة قد يؤدي إلى انخفاض في محيط الخصر والوزن، خاصة عند اتباع نظام غذائي معتدل السعرات.

3. تحسين مقاومة الإنسولين

تُظهر الأبحاث أن بعض مركبات الكارالوما قد تساهم في تنظيم مستويات السكر في الدم، ما يجعلها خيارًا مناسبًا لمن يعانون من مقاومة الإنسولين أو مقدمات السكري.

4. رفع الطاقة والتحمل

كانت تُستخدم في الأصل كوسيلة لزيادة القدرة على المشي لمسافات طويلة دون الحاجة لطعام، ما يدل على تأثيرها في دعم الطاقة.

طريقة استخدام كارالوما

تتوفر في شكل كبسولات مستخلصة بتركيز يتراوح بين 500 إلى 1000 مجم.

يُفضل تناولها مرتين يوميًا قبل الوجبات للمساعدة في تقليل الشهية.

يمكن العثور على مستخلصات نقية في بعض مواقع المكملات العالمية، أو عند العطارين المتخصصين.

محاذير الاستخدام

يُفضل عدم استخدامها من قبل النساء الحوامل أو المرضعات.

مرضى السكري أو الضغط يجب أن يستشيروا الطبيب قبل الاستخدام.

لا يُفضل استخدامها مع أدوية الكورتيزون أو مثبطات المناعة إلا تحت إشراف طبي.

هل تناسبك هذه العشبة؟

إذا كنتِ تبحثين عن طريقة طبيعية وآمنة نسبيًا لكبح الشهية والمساعدة في خسارة الوزن دون اللجوء لمثبطات قوية، فقد تكون كارالوما خيارًا جيدًا بشرط استخدامها ضمن نظام غذائي متوازن وبرنامج رياضي منتظم.