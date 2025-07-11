الرياض - كتبت رنا صلاح - يعاني الكثير من الأشخاص من الكحة خاصة خلال فترات التقلبات المناخية أو بسبب الحساسية الموسمية ونزلات البرد المتكررة وتوجد بعض المشروبات الطبيعية التي أثبتت فعاليتها في تهدئة السعال وتحسين حالة الجهاز التنفسي بشكل آمن وطبيعي دون الحاجة للأدوية

خمسة مشروبات سحرية للتخلص من الكحة نهائياً.. موجودة في كل مطبخ

العسل الأبيض من أهم العلاجات الطبيعية للكحة حيث يعمل على تليين الحلق وتهدئة السعال المتكرر ويتميز بخصائصه المضادة للبكتيريا والفيروسات وقد أظهرت دراسات كثيرة أن العسل يفوق بعض أدوية السعال التقليدية في فاعليته مما يجعله خيارا مثاليا للأطفال والبالغين على حد سواء

الزنجبيل لتقوية الجهاز التنفسي

مشروبات طبيعية فعالة لعلاج الكحة

يحتوي الزنجبيل على مركبات فعالة مضادة للالتهاب تعزز مناعة الجسم وتخفف من أعراض البرد والكحة ويساعد على توسيع الشعب الهوائية وتحسين عملية التنفس كما أن تناول مشروب الزنجبيل الدافئ يساهم في تهدئة الحلق وتخفيف التهيج الناتج عن السعال

اليانسون لتخفيف السعال

اليانسون من الأعشاب الشهيرة بخصائصها المهدئة للكحة ويعمل على ترطيب الأغشية المخاطية في الحلق كما يدعم الجهاز المناعي ويقلل من حدة الأعراض المصاحبة لنزلات البرد مثل البلغم وضيق التنفس

النعناع لتسهيل التنفس

يحتوي النعناع على مادة المنثول الطبيعية التي تساهم في تهدئة عضلات الحلق وفتح الممرات الهوائية مما يسهل عملية التنفس ويقلل من نوبات السعال المتكررة ويمكن شرب شاي النعناع أو استنشاق بخاره للحصول على أفضل النتائج

الزعتر لعلاج التهابات الحلق

الزعتر من الأعشاب الفعالة في علاج التهابات الجهاز التنفسي حيث يحتوي على مركبات طبيعية تساعد في تقليل التهيج وترخية عضلات الحلق وهو مفيد في حالات السعال الجاف والمستمر ويُنصح بتناوله مغليا مع الماء أو مع العسل لزيادة التأثير العلاجي