هينور بشرتك في ثواني.. خلطة الفازلين والبنجر الرهيبة لتوريد الخدود والشفايف وتبيض الوجه 7 درجات وازالة الجلد

الرياض - كتبت رنا صلاح - توريد الخدود والشفاه حلم تسعى إليه الكثير من الفتيات فهو يمنح الوجه إشراقة طبيعية ومظهر صحيًا دون الحاجة إلى مستحضرات التجميل التي قد تترك آثارًا ضارة بمرور الوقت، ولأن البشرة تتطلب العناية بمكونات آمنة، انتشرت في الآونة الأخيرة وصفات طبيعية مجربة، ومن أبرزها وصفة الفازلين مع البنجر والتي أثبتت فعاليتها في منح البشرة لون وردي جذاب منذ الاستخدام الأول، في السطور التالية نوضح لكم هذه الوصفة بالتفصيل إلى جانب وصفة أخرى مميزة باستخدام دم الغزال.

المكونات:

ملعقتين من الفازلين.

ملعقتين من البنجر المطحون.

ملعقة من النشا.

ملعقة من كريم نيفيا.

طريقة التحضير:

في وعاء نظيف، امزجي جميع المكونات حتى تحصلي على خليط متجانس.

نظفي وجهك جيدًا باستخدام الغسول المناسب لنوع بشرتك، ثم جففيه بلطف.

وزعي الخليط على الخدود والشفاه مع تدليك دائري خفيف لتحفيز الدورة الدموية.

اتركي القناع لمدة 30 دقيقة، ثم اشطفيه بالماء الفاتر.

ستلاحظين نتائج فورية من الاستخدام الأول، ويمكن تكرار الوصفة مرتين أسبوعيًا للحفاظ على اللون الوردي الطبيعي.

خلطة الفازلين ودم الغزال لتوريد الخدود والشفايف

المكونات:

ملعقة من الفازلين.

ملعقة من دم الغزال.

طريقة التحضير: