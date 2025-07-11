الرياض - كتبت رنا صلاح - في ظل سعي الكثيرين للتخلّص من الدهون المتراكمة حول منطقة البطن والأرداف، يتجه البعض إلى حلول مكلفة أو غير آمنة، في حين تغفل فئة كبيرة عن فوائد الأعشاب الطبيعية التي أثبتت فعاليتها عبر قرون، مثل البقدونس، فالبقدونس ليس مجرد نبات يزيّن الأطباق، بل يحتوي على مكونات فعّالة تساهم في دعم عمليات الهضم، وإدرار البول، وتحفيز حرق الدهون العنيدة بطريقة طبيعية وآمنة، ومن بين أبرز وصفاته الصحية، يأتي مشروب البقدونس المغلي الذي يمكن أن يحدث فرقًا ملحوظًا في شكل الجسم خلال أسبوع واحد فقط، إذا تم استخدامه بالشكل الصحيح.

"انسي طريق الجيم من النهاردة!!"....مشروب البقدونس قاهر الدهون يقضي علي الكرش نهائياً في خلال اسبوع

لتحضير هذا المشروب الفعّال، كل ما تحتاج إليه:

كوب من الماء (حوالي 250 مل)

ربع كوب من البقدونس الطازج (ما يعادل 15 جرامًا)

أو ملعقتان كبيرتان من البقدونس المجفف (حوالي 1 جرام)

طريقة التحضير

اغسل البقدونس جيدًا، ثم فرمه إذا كان طازجًا.

قم بغلي الماء جيدًا على النار.

اسكب الماء المغلي فوق البقدونس في كوب زجاجي.

غطِّ الكوب واتركه لمدة 5 إلى 10 دقائق حتى يُفرز مكوناته.

قم بتصفيته واشربه دافئًا، ويفضّل تناوله على معدة فارغة صباحًا.

ملاحظات مهمة قبل الاستخدام

تختلف الجرعة المناسبة بحسب العمر والحالة الصحية لكل شخص.

لا ينصح بالإفراط في تناوله للأشخاص الذين يعانون من مشاكل في الكلى أو السيدات الحوامل دون استشارة طبية.

لتحقيق نتائج أفضل، ينصح باتباع نظام غذائي متوازن بجانب تناول المشروب.

الفوائد المتوقعة