الرياض - كتبت رنا صلاح - مع التقدم في العمر أو بسبب الضغوط اليومية ونمط الحياة غير الصحي، يبدأ الشعر بفقدان لونه الطبيعي ويظهر الشيب مبكرًا لدى البعض، وهو ما يسبب إزعاجًا للكثير من السيدات والرجال على حد سواء، في ظل ارتفاع أسعار الصبغات والحناء واحتوائها على مواد كيميائية تضعف الشعر وتضر بصحته على المدى البعيد، أصبح الاتجاه إلى البدائل الطبيعية أكثر انتشارًا، لذلك، نقدم لكِ اليوم وصفة فعالة بمكون أساسي متوفر في كل بيت يعيد لشعرك لونه الطبيعي ويمنحه لمعانًا وصحة دون أي تكلفة باهظة.

"ودعي الشيب للأبد!!"....الطريقة الطبيعية السحرية لاسترجاع لون شعرك الأصلي بدون صبغات!!

تُعد القهوة من المكونات الغنية بمضادات الأكسدة والكافيين، مما يجعلها عنصرًا مثاليًا في العناية بالشعر، فهي:

تساعد على تغميق لون الشعر تدريجيًا بشكل طبيعي.

تضيف لمعانًا وقوة للشعرة من الجذور حتى الأطراف.

تقلل من ظهور الشيب بفضل قدرتها على تنشيط الدورة الدموية في فروة الرأس.

المكونات المطلوبة

خمس ملاعق كبيرة من القهوة.

ملعقتان كبيرتان من عصير الليمون.

خمس ملاعق كبيرة من زيت الزيتون.

ملعقتان كبيرتان من الحناء الطبيعية.

خمس ملاعق من جل الصبار (الألوفيرا).

خطوات التحضير والاستخدام

ضعي جميع المكونات في وعاء نظيف وامزجيها جيدًا حتى تتجانس.

غطي الوعاء واتركيه في الثلاجة لمدة 15 دقيقة.

قومي بتقسيم شعرك إلى خصل متساوية.

وزّعي الخليط من الجذور حتى الأطراف مع تدليك فروة الرأس برفق.

غطي شعرك بكيس بلاستيكي واتركيه لمدة تتراوح بين ساعتين إلى أربع ساعات.

اغسلي شعرك جيدًا بالماء الفاتر فقط دون شامبو في أول مرة لملاحظة النتيجة.

النتيجة المتوقعة

ستلاحظين من أول استخدام اختفاء تدريجي للشيب، إلى جانب نعومة ولمعان غير معتاد، ومع التكرار المنتظم (مرة أسبوعيًا)، ستعود خصيلات الشعر إلى لونها الطبيعي تدريجيًا وبدون أي ضرر.