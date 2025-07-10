الرياض - كتبت رنا صلاح - الرموش الطويلة والحواجب الكثيفة تمنح الوجه جاذبية خاصة وتبرز ملامحه بشكل ساحر. ومع كثرة استخدام المنتجات التجميلية والمكياج اليومي، قد تتعرض هذه الشعيرات الرفيعة للتساقط أو الضعف لكن لا داعي للقلق، فهناك طرق طبيعية فعالة يمكن اعتمادها لتعزيز نمو الرموش والحواجب، دون الحاجة لمستحضرات كيميائية.

احصلي على رموش طويلة.. طريقة تطويل الرموش وتكثيف الحواجب بوسائل طبيعية وآمنة وبدون الحاجة إلى وضع رموش

1. زيت الخروع النقي:



يُعتبر من أفضل الزيوت لتحفيز نمو الرموش. ضعي كمية صغيرة على فرشاة ماسكارا نظيفة ومرريها على الرموش قبل النوم اغسلي وجهك في الصباح تكرار هذه الطريقة يومياً يعطي نتائج واضحة خلال أسابيع.

زيت جوز الهند مع الألوفيرا

امزجي ملعقة صغيرة من زيت جوز الهند مع نصف ملعقة من جل الألوفيرا، وضعي الخليط على الرموش الألوفيرا تغذي بصيلات الشعر وتحميها من التقصف، في حين يعزز جوز الهند النمو والكثافة.

طريقة تطويل الرموش بشاي البابونج

استخدمي كمادات شاي البابونج البارد على جفونكِ يومياً يعمل البابونج على تهدئة المنطقة وتنشيط الدورة الدموية، مما يعزز نمو الرموش بشكل طبيعي.

وصفات تكثيف الحواجب

زيت الزيتون والعسل



قومي بمزج قطرات من زيت الزيتون مع نقطة من العسل، ودلكي بها الحواجب لبضع دقائق ثم اتركيها لمدة 20 دقيقة قبل الغسل هذه الوصفة تغذي الشعر وتقويه من الجذور.

2. بذور الحلبة



انقعي ملعقة من بذور الحلبة في الماء طوال الليل، واطحنيها في الصباح مع قليل من زيت جوز الهند ضعي المعجون على الحواجب لمدة نصف ساعة، ثم اشطفيه. تكرار هذه الخطوة مرتين أسبوعياً يعزز كثافة الحواجب.

3. عصير البصل



رغم رائحته القوية، إلا أن عصير البصل غني بالكبريت الذي يساعد على نمو الشعر مرري قطعة قطن مبللة بعصير البصل على الحواجب واتركيها حتى تجف، ثم اغسليها بلطف.

نصائح إضافية للحصول على أفضل نتيجة

تجنبي شد الحواجب أو فرك العيون بشدة قللي من استخدام الماسكارا المقاومة للماء، لأنها تسبب جفاف الرموش تناولي أطعمة غنية بفيتامين E، والبيوتين مثل البيض، المكسرات، والسبانخ اشربي كميات كافية من الماء للحفاظ على صحة الشعر والبشرة.