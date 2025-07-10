الرياض - كتبت رنا صلاح - في خضم الحياة السريعة ومشاكل الهضم المتكررة التي يعاني منها الكثيرون، تبرز بعض الحلول الطبيعية التي أثبتت فعاليتها عبر الأجيال، ومن أهمها عشبة السنا، وهذه العشبة، رغم بساطتها وشيوعها، تعد من أقوى الوسائل الطبيعية لتطهير القولون والتخلص من البراز المتحجر، وهو ما يجعلها بديلاً صحيًا وفعّالًا عن كثير من الأدوية والمُلينات الصناعية.

هتريح قولونك للأبد».. العشبة السحرية لتنظيف القولون هتخلصك من البراز المتحجر بسرعة البرق | مش هتحتاج تروح لدكتور

تحتوي عشبة السنا على مركبات فعالة تسمى الجليكوسيدات

تعمل هذه المركبات على تحفيز حركة القولون وزيادة امتصاص الماء داخل الأمعاء

تساعد في تليين الفضلات وتسهيل خروجها خلال ساعات قليلة

تستخدم طبياً قبل بعض الفحوصات لتنظيف القولون بشكل آمن

فوائد تتجاوز التليين

تخفف من أعراض عسر الهضم مثل الحموضة والغازات والانتفاخ

تقلل من الشعور بالثقل بعد تناول الطعام وتحسن كفاءة الأمعاء

تسهم في تحسين عملية التمثيل الغذائي ودعم فقدان الوزن

تساهم في تنظيف الجهاز الهضمي من الفضلات المتراكمة

كيفية الاستخدام الأمثل

يفضل نقع أوراق السنا في ماء دافئ وتناولها كشاي مرتين في الأسبوع

لا يُنصح باستخدامها يوميًا لتفادي أي آثار جانبية على الأمعاء

استشارة الطبيب ضرورية خصوصًا لمن يعانون من أمراض مزمنة أو يتناولون أدوية

عشبة السنا ليست مجرد نبات تقليدي، بل هي خيار ذكي لمن يبحث عن راحة طبيعية وآمنة دون الاعتماد الدائم على الأدوية.