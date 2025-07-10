الرياض - كتبت رنا صلاح - إذا كنتِ تبحثين عن طريقة فعالة وسريعة لتطويل شعرك بدون مواد كيميائية أو تكاليف باهظة، فالسر يكمن في مكون طبيعي موجود في كل بيت: القرنفل! إليكِ أقوى الخلطات المجربة لتطويل الشعر وزيادة كثافته خلال فترة قصيرة، مع وصفات أخرى تساعد في تحفيز نمو الشعر بطرق طبيعية 100%.

عطار حريف قالي عليها!!.. خلطة القرنفل السحرية لتطويل الشعر في 7 أيام فقط.. جربيها وشوفي الفرق بنفسك!

يُعتبر زيت جوز الهند من أقوى الزيوت المعروفة بتغذيتها العميقة لفروة الرأس وتحفيز نمو الشعر، وعند دمجه مع البقدونس والحناء تصبح الفائدة مضاعفة.

المكونات:

ربطة بقدونس مجفف

كوب من زيت جوز الهند

ملعقتان من الحناء

الطريقة: اخلطي المكونات جيدًا، وسخنيها قليلًا على النار حتى تصبح دافئة. دلكي بها فروة الرأس واتركيها لمدة ساعة ثم اغسلي شعرك جيدًا،استخدمي الوصفة مرتين أسبوعيًا لتحصلي على نتائج مبهرة.

وصفة تطويل الشعر خلال 3 أيام فقط

خلطة الحلبة مع الزيت: ضعي 10 ملاعق من الحلبة المطحونة في عبوة زيت ذرة واتركيها مغلقة لمدة 10 أيام. بعدها استخدمي الزيت على شعرك مرتين في الأسبوع، وستلاحظين فرقًا واضحًا في الطول .

خلطة الزنجبيل لتنشيط الدورة الدموية

المكونات:

ملعقة معجون زنجبيل

ملعقة زيت زيتون

ملعقة زيت جوجوبا

ملعقة زيت جوز الهند

دلكي بها فروة الرأس لمدة 5 دقائق، ثم اتركيها 30 دقيقة واغسليها جيدًا،تساعد هذه الخلطة في تحفيز بصيلات الشعر وتحسين الدورة الدموية.

وصفة الخروع والنخاع لتطويل الشعر بسرعة

امزجي قطرات من زيت الخروع مع قطرات من زيت النخاع، ودلكي فروة الرأس جيدًا واتركي الخليط 3 ساعات ثم اغسلي الشعر بالماء البارد، كرريها مرتين أسبوعيًا.

ماسك البيض لتغذية الشعر وزيادة طوله

اخلطي بيضة مع ملعقة صغيرة من زيت الزيتون وملعقة عسل، ووزعي الخليط على شعرك. اتركيه حتى يجف ثم اغسليه بالشامبو، هذه الوصفة غنية بالبروتين وتساعد في إصلاح الشعر التالف.

وصفة القرنفل لتغطية الشعر الأبيض

اخلطي ملعقتين من زيت القرنفل مع ملعقة زيت خردل، ووزعي الخليط على فروة الرأس جيدًا. غطي الشعر بكيس بلاستيكي واتركيه 3 ساعات قبل غسله، هذه الوصفة تقلل من ظهور الشيب وتغذي الشعر بعمق.