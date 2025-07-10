الرياض - كتبت رنا صلاح - يعاني أكثر من ثلثي سكان العالم من مشاكل القولون، والتي ترجع في الغالب إلى ثلاثة عوامل رئيسية: نمط الأكل، واضطرابات النوم، وطبيعة العمل أو ممارسة التمارين، إذ تؤثر هذه العوامل بشكل مباشر على صحة المعدة والأمعاء ومع تزايد الشكاوى من آلام البطن والروائح الكريهة الناتجة عن تراكم الفضلات، أصبح تنظيف القولون من البراز المتحجر أمرًا يشغل بال الكثيرين، خاصة مع ضعف فعالية العديد من الأدوية والعقاقير التقليدية وفي ظل هذا البحث المستمر عن حلول طبيعية فعالة، برزت عشبة السنا كواحدة من أفضل الوسائل الطبيعية للتخلص من الفضلات والغازات والإمساك، وتنقية الأمعاء من الالتهابات والأوجاع وفي هذا المقال سنتعرف بشكل مفصل على فوائد عشبة السنا وطريقة استخدامها للحصول على قولون نظيف وصحة أفضل.

كنز بمليون دولار .. العشبة الخارقة لتنظيف القولون وتطهير الأمعاء من البراز المتحجر والفضلات والغازات بطريقة

كيفية استخدام عشبة السنا للتخلص من البراز المتحجر والغازات

المكونات:

حزمة من عشبة السنا

اناء به ماء

عسل نحل صافي – ليس بالضروري

الخطوات

نضع القليل من عشبة السنا في الإناء ثم نقوم بغلي كوب من الماء مع اضافة معلقة واحدة من العسل عليه لإكسابه طعاما ومذاقا جيدا، وترك الكوب حتى يبرد ونقوم بعدها بشرب هذا الكوب للتخلص من أي براز متحجر، كما أنها تساعد في طرد للغازات والمساهمة في تحسين عملية الهضم والتخلص من الإسهال المزمن، وهذه الوصفة يمكن أن تستخدم لجميع الأشخاص في مختلف الأعمار.

العشبة العجيبة في حل مشكلات القولون

يمكنك ان تقوم باستخدام كوب من عصير الليمون الطازج مع وضع ملعقة واحدة من العسل للتحلية ثم يتم شرب هذا الكوب من عصير الليمون للتخلص من البراز متحجر، كما يساعد في تحسين عملية الهضم بشكل كبير.

العشبة الزجاجية الخارقة في تطهير الأمعاء المتصلبة

تعتبر من أفضل ما يمكنك استخدامه للتخلص من مشاكل القولون المختلفة حيث انها تتميز بوجود مجموعة كبيرة من الألياف الطبيعية بداخلها، فيمكنك أن تقوم بشرب كوب من المياه الدافئة مع معلقة واحدة من عشبة الزجاج بجانب تحليتها بالعسل لتحصل على أكبر فائدة ممكنة بكل بساطة.