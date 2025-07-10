الرياض - كتبت رنا صلاح - يعد البقدونس من الأعشاب المتوفرة في كل مطبخ عربي ورغم ذلك يغفل الكثيرون عن فوائده الصحية المذهلة يتميز بقوامه الفريد ونكهته العطرة التي تضيف للطعام مذاقًا مميزًا كما يحتوي على مضادات الأكسدة والفيتامينات والمعادن التي تعزز من صحة الجسم وتمنع تراكم السموم

عشبة نزلت من الجنة تفتت الحصوات وتخفض السكر التراكمي وتنظف الجسم من السموم وتعزز وظائف الكلى

يساعد البقدونس في الوقاية من تكون حصوات الكلى ويمنع تراكم الأملاح والسموم في الجسم بعض الدراسات تشير إلى أن مستخلص البقدونس يزيد من كمية البول ويقلل من ترسيب الكالسيوم ويزيد من حموضة البول مما يعزز من تطهير الكلى

لكن من المهم الإشارة إلى أن البقدونس يحتوي على نسبة عالية من الأوكسالات وهي مركبات قد ترفع من احتمالية تكوين حصوات أوكسالات الكالسيوم

فوائد البقدونس للقولون

يحتوي البقدونس على مركبات مضادة للالتهابات تساعد في تهدئة القولون وتخفيف التهيج كما أن مضادات الأكسدة فيه قد تساهم في الوقاية من سرطان القولون

البقدونس والتخسيس

يتميز البقدونس بكونه منخفض السعرات الحرارية ويحتوي على الألياف التي تعزز من الشعور بالشبع مما يجعله مناسبًا لبرامج إنقاص الوزن

فوائد البقدونس للبروستاتا

للبقدونس تأثير مضاد للالتهابات ومضاد للأكسدة مما قد يساعد في تقليل التهابات البروستاتا ويمنح حماية طبيعية ضد سرطان البروستاتا

البقدونس والمعدة

يحتوي البقدونس على مركبات طبيعية تساعد في تحسين الهضم وطرد الغازات كما يمتلك خصائص مضادة للبكتيريا قد تساهم في الوقاية من جرثومة المعدة

فوائد البقدونس للأعصاب

يحتوي على مركبات مثل الأبيجينين وألفا وبيتا كاروتين والتي تعزز من تهدئة الجهاز العصبي وتحمي الخلايا العصبية من التلف

البقدونس والالتهابات

البقدونس غني بالفلافونويد والكاروتينات وفيتامين سي مما يمنحه خصائص قوية مضادة للالتهابات ويقلل من خطر الإصابة بأمراض مزمنة مثل التهاب المفاصل

فوائد البقدونس للسكر

يساعد على تنظيم مستويات السكر في الدم ويقلل من مقاومة الإنسولين بفضل خصائصه المضادة للالتهابات وقد يساعد كذلك على الوقاية من مضاعفات مرض السكري

فوائد البقدونس للرحم

يساهم في تقليل التهابات الرحم ويحتوي على مضادات أكسدة قد تساهم في الوقاية من سرطان الرحم

البقدونس الأخضر وماء البقدونس

البقدونس الأخضر غني بالعناصر الغذائية والمركبات النباتية المفيدة لتقوية المناعة وتحسين الهضم وتخفيف الالتهابات

أما ماء البقدونس المغلي فيدعم صحة العظام والعين ويساعد على تنظيف الكلى من السموم

مغلي البقدونس على الريق

يعمل على تحسين الهضم وتنظيف الكلى والوقاية من الحصوات كما يعزز مناعة الجسم بفضل محتواه العالي من الفيتامينات

شرب البقدونس قبل النوم

قد يساعد على تقليل الاضطرابات الهضمية ويعزز من الاسترخاء ويقلل التوتر مما يساهم في نوم هادئ ومريح