عشبة اعجازية جبلية قاسية من الله يتهاتف عليها جميع الاطباء.. تقضي على الورم تماما وتنمو في الشتاء ودواء سحري

الرياض - كتبت رنا صلاح - تعد نبتة الرجلة أو ما تعرف بالبقلة أو الفرفحينا من الأعشاب البرية التي تنمو تلقائيًا في الحقول خلال فصل الصيف دون تدخل الإنسان وهي نبتة ذات أوراق صغيرة وسميكة تشبه في شكلها عروش البطيخ وتُعرف بقدرتها المذهلة على تعزيز الصحة ومحاربة العديد من الأمراض الخطيرة

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تم استخدام الرجلة في الطب الشعبي منذ قرون لعلاج أمراض الجهاز الهضمي والالتهابات وقد أثبتت الدراسات الحديثة أنها تحتوي على مركبات كيميائية طبيعية ومواد مخاطية فعالة تساعد في علاج أخطر الأمراض مثل السرطان وأمراض القلب والكوليسترول المرتفع

أظهرت دراسات علمية أن الرجلة تحتوي على مضادات أكسدة قوية وعناصر نباتية فعالة مثل الفلافونويدات وفيتامينات متعددة تساهم في تدمير الخلايا السرطانية والحد من انتشارها حيث تعمل هذه المركبات على تعطيل نشاط الخلايا الخبيثة ومنع نموها في الجسم

خفض الكوليسترول والدهون الضارة

تناول الرجلة بانتظام يساعد في خفض مستويات الكوليسترول الضار في الدم بالإضافة إلى تقليل الدهون الثلاثية وتحسين نسب الكوليسترول الجيد ويرجع ذلك إلى احتوائها على أحماض دهنية غير مشبعة تسهم في تحسين عملية استقلاب الدهون داخل الجسم

تنشيط الدورة الدموية وحماية القلب

من أبرز فوائد الرجلة أنها تعمل على تسريع تدفق الدم في الشرايين وتنشيط الدورة الدموية مما يقلل من خطر الإصابة بتصلب الشرايين ويحافظ على سيلان الدم بصورة طبيعية وهو ما يساهم في تعزيز صحة القلب والأوعية الدموية

تعزيز وظائف الكلى وطرد السموم

مغلي بذور الرجلة يستخدم لتنظيف الكلى وتخليصها من السموم حيث يعمل على تنشيط الجهاز البولي ويساعد في الحفاظ على وظائف الكلى بشكل طبيعي كما تساهم هذه البذور في الوقاية من التهابات الجهاز البولي

علاج مشكلات الجهاز الهضمي

الرجلة تعتبر مفيدة لعلاج حالات الإسهال البسيط وتساعد في تليين المعدة وتخفيف الالتهابات كما أن تناولها يساهم في طرد الديدان وتحسين عملية الهضم وتسكين آلام المعدة والقولون وتخفيف التقيؤ

مضادة للالتهابات والبكتيريا

تتميز الرجلة بخصائصها المضادة للالتهابات والفيروسات حيث تعمل على مقاومة البكتيريا الضارة في الجهازين التنفسي والهضمي كما تعزز من مناعة الجسم بشكل عام وتقلل من فرص الإصابة بالأمراض الموسمية

فوائد إضافية صحية متنوعة

من فوائد الرجلة الأخرى أنها تساعد في علاج الصداع والحمى وتخفف من الوحام لدى النساء الحوامل كما تستخدم لعلاج الثآليل وإيقاف النزيف وتساهم في تحسين الصحة العامة للجسم دون التسبب في آثار جانبية