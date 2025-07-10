الرياض - كتبت رنا صلاح - يعتبر تنظيف القولون بشكل منتظم وسيلة فعالة للوقاية من العديد من اضطرابات الجهاز الهضمي، مثل الانتفاخات وغازات المعدة، والتي يعاني منها الكثيرون نتيجة سوء التغذية، أو تناول الأطعمة الغنية بالتوابل، أو التعرض المستمر للتوتر والضغط النفسي ورغم فعالية الأدوية التقليدية في علاج الإمساك وآلام القولون، فإن الحلول الطبيعية تظل من الخيارات الآمنة والمفضلة لدى العديد من المرضى.

« عشبة خارقة نزلت من الجنة!! »..متوفرة في كل مطبخ لكنها مهملة تنظف القولون من البراز المتحجر بلحظات

تتنوع أسباب مشاكل القولون بين التدخين، تناول الطعام الحار بكثرة، والتوتر العصبي، وفقا لما أوضحه الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بكلية طب القصر العيني، خلال أحد اللقاءات التلفزيوني ونصح الدكتور موافي بالمواظبة على شرب النعناع الدافئ، لما له من فوائد في تهدئة القولون وتحسين عملية الهضم والتخفيف من التقلصات والانتفاخات كما أشار إلى أهمية إدخال الكركم ضمن النظام الغذائي لمريض القولون، لدوره في تطهير الأمعاء من الفضلات المتراكمة.

فوائد عشبة السنامكي

لا يقتصر العلاج بالأعشاب على النعناع فقط، بل هناك عشبة السنامكي، المعروفة أيضا باسم السنا، والمتوفرة لدى العطارين والصيدليات وتستخدم هذه العشبة على هيئة كبسولات أو مشروب، وتشتهر بقدرتها على تنظيف القولون بفعالية ويطلق عليها البعض العشبة السحرية بفضل فوائدها المتعددة، ومن أبرزها:

مكافحة الإمساك بفضل احتوائها على مركبات الجلوكوسيدات.

تطهير القولون بشكل طبيعي وآمن.

الحد من نمو البكتيريا الضارة بفضل زيوتها العطرية، خاصة في حالات الالتهاب.

الكمون لعلاج عسر الهضم

الكمون أيضًا من الأعشاب المفيدة في التخفيف من أعراض عسر الهضم، مثل حرقة المعدة والغثيان، وذلك لاحتوائه على مضادات الأكسدة وأحماض أوميغا 3 وبحسب ما ذكره الدكتور محمد عصمت خورشيد، استشاري مناظير الجهاز الهضمي، فإن تناول مشروب الكمون الساخن صباحا على معدة فارغة يساعد في التخلص من الغازات وتحسين حركة الأمعاء، مما يساهم في تقليل الانتفاخ والوقاية من الإمساك.