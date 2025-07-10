ضاع عمرنا واحنا منعرفش أنها كنز كبير .. عشبة سحرية تضبط السكر التراكمي وتنسف الدهون المترهلة

الرياض - كتبت رنا صلاح - تزخر الطبيعة بالعديد من الموارد الغنية بالفوائد الصحية، ومن أبرزها بذور الشيا، التي أصبحت مؤخرًا محط اهتمام الخبراء بفضل فعاليتها في التحكم بالوزن وخاصة تقليل دهون البطن. ويُعد ماء بذور الشيا وسيلة طبيعية فعالة تعزز الإحساس بالشبع وتدعم حرق الدهون، وذلك بفضل تركيبته الغذائية المتكاملة التي تضم الألياف، البروتين، أحماض أوميغا 3، ومجموعة من الفيتامينات والمعادن.

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وبحسب تقرير لموقع Times of India، فإن دمج ماء الشيا ضمن نظام غذائي متوازن وممارسة النشاط البدني بانتظام يمكن أن يساهم في تحقيق نتائج ملحوظة في إدارة الوزن.

1. غني بالألياف الطبيعية

بذور الشيا تحتوي على ما يقرب من 10 غرامات من الألياف في كل ملعقتين، مما يعزز الشعور بالامتلاء لفترة أطول، ويساهم في تقليل كمية الطعام المُتناولة، ويُحسن من أداء الجهاز الهضمي.

2. مصدر ممتاز للبروتين

يساعد البروتين النباتي الموجود في ماء الشيا على دعم الكتلة العضلية وزيادة الإحساس بالشبع، كما يُعد خيارًا مثاليًا للنباتيين.

3. دعم صحي من المغذيات

تحتوي بذور الشيا على الكالسيوم، المغنيسيوم، الحديد، وغيرها من المعادن التي تعزز الأيض، وتحافظ على توازن الجسم الغذائي، وتدعم صحة العظام.

4. التحكم في الشهية

تُكوّن الألياف القابلة للذوبان مادة هلامية في المعدة عند امتصاصها للماء، ما يُبطئ عملية الهضم، ويحدّ من الرغبة في تناول الوجبات الخفيفة غير الصحية.

5. تنظيم مستويات السكر في الدم

تُساهم بذور الشيا في تقليل تقلبات الأنسولين في الجسم، ما يدفعه لحرق الدهون المخزنة كمصدر للطاقة، ويقلل من تخزين الدهون الجديدة.

6. تقليل الالتهابات

تعمل أحماض أوميغا 3 ومضادات الأكسدة في الشيا على مقاومة الالتهابات المزمنة، التي قد تساهم في تراكم الدهون، خاصة حول منطقة البطن.

7. تحسين صحة الجهاز الهضمي

تدعم الألياف الموجودة في بذور الشيا حركة الأمعاء وتقلل الانتفاخ، مما يعزز الشعور بالراحة ويُحسّن كفاءة الهضم.

8. زيادة مستويات الطاقة

التركيبة الغذائية المتوازنة لبذور الشيا توفر طاقة مستدامة، مما يُعزز القدرة على ممارسة الرياضة والنشاطات اليومية دون إرهاق، ما يدعم بدوره جهود التخلص من الدهون.

طرق تناول ماء بذور الشيا بفعالية

يمكنك الاستفادة من بذور الشيا عبر دمجها بطرق متعددة ضمن نظامك الغذائي اليومي، مثل:

نقع ملعقة من بذور الشيا في كوب ماء لمدة ساعة وتناولها قبل الوجبات.

إضافتها إلى العصائر، الزبادي، أو دقيق الشوفان.

خلطها بالحليب وتناولها كوجبة خفيفة مشبعة.

ماء بذور الشيا ليس حلًا سحريًا، لكنه أداة طبيعية فعّالة تدعم جهود إنقاص الوزن عند استخدامها بالشكل الصحيح، وضمن نمط حياة صحي ومتوازن. تناولها بانتظام مع الانتباه إلى نوعية الغذاء والنشاط البدني قد يُحدث فارقًا ملحوظًا في محيط خصرك.