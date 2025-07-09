الرياض - كتبت رنا صلاح - في زمن تزايدت فيه الاعتماد على الأدوية والمكملات الصناعية، بدأ الكثيرون يعودون إلى العلاجات الطبيعية والخلطات التي أثبتت فعاليتها على مرّ العصور ومن بين هذه الكنوز الصحية، يبرز مشروب منقوع القرنفل بالحليب كأحد أقوى التركيبات الطبيعية التي تمنح الجسم فوائد مذهلة تتخطى حدود التوقع.

مستحيل تستغني عنه تاني .. 21 سببا كبيرا يجعلك تتناول منقوع القرنفل علي الحليب يوميا .. معجزة بكل المقاييس

– العقم .

– ضعف القلب والمعدة والكبد والطحال والكلى .

– روماتيبزم القلب والمفاصل .

– آلام المفاصل .

– الربو والبلغم والسعال وانسداد الانف .

– الفواق (الزغطة) .

– ضعف الهضم .

– ضعف الذاكرة وسوء الفهم

– الغازات في المعدة والامعاء .

– ضعف عضلات المثانة والتبول اللإرادي وسلس البول .

– ضعف اللثة والاسنان وآلامهما .

– الضعف العام والخمول .

– ضعف الدورة الشهرية .

– ضعف النظر والعين

– حب الشباب والالتهابات الجلدية ولدغات الحشرات .

– ينظم سكر الدم ويحافظ على مستوياته .

– نزلات البرد والتهاب الشعب الهوائية .

– آلام الحلق والتهاب اللوز .

– يساعد في الوقاية من السرطان .

– القلق والاكتئاب والحالات النفسية .

– البواسير والتهاب الشرج.

كيفية تحضير مشروب القرنفل بالحليب

يمكن تحضير مشروب القرنفل بالحليب بطريقة بسيطة وذلك باتباع الخطوات الآتية:

يوضع الحليب والسكر في وعاء ويتم التقليب حتى يذوب السكر.

يضاف القرنفل والماء المغلي.

يترك الخليط ويغطى لمدة عشرة دقائق.

يوضع الخليط على النار حتى يتم الغليان.

يسكب في كوب ويشرب دافئ

وضع ملعقة صغيرة من القرنفل المطحون على الريق مع كاس من الحليب تعالج :

– العقم .

– ضعف القلب والمعدة والكبد والطحال والكلى .

– روماتيبزم القلب والمفاصل .

– آلام المفاصل .

– الربو والبلغم والسعال وانسداد الانف .

– الفواق (الزغطة) .

– ضعف الهضم .

– ضعف الذاكرة وسوء الفهم

– الغازات في المعدة والامعاء .

– ضعف عضلات المثانة والتبول اللإرادي وسلس البول .

– ضعف اللثة والاسنان وآلامهما .

– الضعف العام والخمول .

– ضعف الدورة الشهرية .

– ضعف النظر والعين

– حب الشباب والالتهابات الجلدية ولدغات الحشرات .

– ينظم سكر الدم ويحافظ على مستوياته .

– نزلات البرد والتهاب الشعب الهوائية .

– آلام الحلق والتهاب اللوز .

– يساعد في الوقاية من السرطان .

– القلق والاكتئاب والحالات النفسية .

– البواسير والتهاب الشرج.

كيفية تحضير مشروب القرنفل بالحليب

يمكن تحضير مشروب القرنفل بالحليب بطريقة بسيطة وذلك باتباع الخطوات الآتية: