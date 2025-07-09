الرياض - كتبت رنا صلاح - القرنفل لتطويل الشعر وانبات الفراغات، يُعد القرنفل من الأعشاب الطبيعية الغنية بالفوائد للشعر، ويشتهر بقدرته على تحفيز نمو الشعر وتكثيفه وتقويته من الجذور حتى الأطراف فهو يحتوي على مضادات الأكسدة، والمعادن، والزيوت الطيّارة التي تنشط الدورة الدموية في فروة الرأس وتحفز البصيلات على النمو إليكِ طريقة استخدام القرنفل لتطويل الشعر في المنزل بخطوات بسيطة.

شعرك هيطول كالمجنون.. استخدمي وصفة القرنفل لتطويل الشعر وانبات الفراغات وعلاج التساقط نهائيا لن يتوقف شعرك

المكونات

ملعقة كبيرة من القرنفل الصحيح غير مطحون

كوب ونصف من الماء.

ملعقة صغيرة من زيت الزيتون أو زيت الخروع (اختياري).

الخطوات:

ضعي القرنفل في قدر صغير مع الماء واتركيه حتى يغلي لمدة 10 دقائق.

بعد الغليان، أطفئي النار واتركي الخليط يبرد تمامًا.

صفي الماء من القرنفل واحتفظي به في بخاخ نظيف.

أضيفي ملعقة من الزيت إذا كانت فروة شعركِ جافة.

طريقة الاستخدام بعد غسل الشعر أو على شعر جاف رشي منقوع القرنفل على فروة الرأس ودلّكي بأطراف الأصابع بلطف لمدة 5 دقائق.

اتركي المنقوع على الشعر دون غسله لمدة ساعتين، أو يمكن تركه حتى اليوم التالي إذا لم تكن هناك زيوت مضافة.

كرري الاستخدام 3 مرات في الأسبوع للحصول على نتائج ملحوظة في نمو الشعر وكثافته.

فوائد القرنفل للشعر

تحفيز نمو الشعر بسرعة.

تقوية بصيلات الشعر الضعيفة.

منع تساقط الشعر بفضل خصائصه المضادة للبكتيريا.

منح الشعر لمعانًا طبيعيًا ومظهرًا صحيًا.

التخلص من القشرة وتنقية فروة الرأس.

نصائح لنجاح الوصفة

هناك بعض النصائح الواجب اتباعها عند استخدام وصفة القرنفل ومن أهم هذه النصائح ما يلي

تجنبي استخدام الوصفة على فروة ملتهبة أو بها جروح.

لا تستخدمي الوصفة يوميًا لتفادي جفاف الشعر.

يُفضل اختبار الحساسية قبل الاستخدام الأول، بوضع القليل من المنقوع خلف الأذن والانتظار لمدة 24 ساعة.

احفظي المنقوع في الثلاجة لمدة لا تزيد عن أسبوع.

القرنفل علاج طبيعي فعّال لتطويل الشعر بطريقة آمنة وسهلة من المنزل باستمرارية التطبيق والاهتمام بتغذية الشعر من الداخل، ستحصلين على شعر أطول، أقوى، وأكثر لمعانًا خلال فترة قصيرة.